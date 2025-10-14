Alex Aguinaga revela el verdadero problema del futbol mexicano; el histórico ecuatoriano lanza dura crítica a la Liga MX

Guadalajara.— Nombres como José Cardozo, André-Pierre Gignac, Salvador Cabañas y Alex Aguinaga, entre otros, han puesto la vara muy alta para los extranjeros en la Liga MX. Sin embargo, cada vez cuesta más encontrar futbolistas de esa talla.

Aguinaga, ecuatoriano histórico del Necaxa, fue contundente sobre la decadencia del futbol mexicano y señaló a los extranjeros que arriban a la Liga MX, además de la falta de competencias internacionales.

“En otras épocas, el futbol mexicano era de alto nivel. La competencia a nivel internacional era buena, se jugaba contra equipos de Sudamérica, y ahora ha venido a menos por la cantidad de extranjeros, porque no son todos de alto nivel y tapan la salida a muchos mexicanos. Obviamente, entre otras cosas, [afecta] el no descenso. Eso da a entender que los equipos no tienen alguna necesidad de reforzarse”, lanzó.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el histórico sudamericano puntualizó que, si el nivel de la Selección Mexicana ha decaído, es por falta de “materia prima” y la poca baraja para elegir a los jugadores.

“Falta materia prima. Son pocos jugadores de nivel elevado y la cantidad de extranjeros que hay en el futbol mexicano tapa la salida de figuras. Algunos jugadores terminan aburriéndose en la banca, porque dan preferencia al extranjero”, mencionó, como un problema que aqueja al Tricolor.

“Es muy difícil que el mexicano pueda jugar y luego sobresalir”, señaló, contundente.