Mariana Rodríguez disfruta cada momento con su hija Mariel. La regiomontana no solo destaca en redes sociales por su carisma, sino también por los increíbles y delicados outfits que crea para ella y su hija, los que siguen confirmando que es una experta en el mundo de la moda.

En uno de sus últimos posts en Instagram, Rodríguez comparte una tierna imagen en la que tanto ella como su hija Mariel van vestidas con el mismo estampado de corazones, un elemento que se estará llevando mucho este año, gracias al auge de tendencias como el estilo "coquette".

Pero no es la primera vez que Mariana se inspira para crear matching outfits. Suele adoptar esta práctica de estilo entre madres e hijas y comparte el resultado en sus redes sociales, incluso en Halloween de 2023 sorprendió cuando ella y su bebé llevaron disfraces iguales. Algunas celebridades a las que les gusta combinar sus outfits con sus hijas son: Kylie Jenner, Khloé Kardashian y Beyoncé.

Mariana Rodríguez y Mariel lucen outfits iguales

En las últimas imágenes compartidas por Mariana en sus redes sociales, se puede ver a Mariel sonriendo y disfrutando de la compañía de su madre, mientras luce adorable con un suéter tejido de corazones que la mantiene cómoda, chic y abrigada. Además, su set se complementa con unas mallas acanaladas del mismo tono.

Mariana luce un suéter de punto con idéntico estampado, pero no en estilo cárdigan, sino cerrado y con cuello redondo. La coordinación entre los looks de ambas no queda ahí. Mariana y Mariel también llevan unos gorritos de punto en color crema idénticos, con divertidos pompones peludos en tono café.

La combinación de rosa y blanco que hizo Mariana con estas dos prendas abrigadoras les dan un toque elegante y femenino a sus outfits. Además, el matching outfit enternece y es ideal para lucir el próximo Día de San Valentín.

Foto: Instagram @marianardzcantu

Todos los bebés son tiernos por sí solos, pero vestirlos con la ropa adecuada puede hacerlos lucir aún más encantadores. Vestir a tus hijos con la misma ropa que tú (o con algunas prendas similares) es una excelente forma de vincularte con ellos.

Además, si quieres lucir un look de ensueño para el 14 de febrero, el encantador estampado de corazones puede ser tu mejor opción. Lo hiperfemenino vuelve a estar de moda. Puedes combinar tu cárdigan de corazones con unos tacones rosas. Unos aretes en forma de corazón también podrían añadir un toque coqueto a tu outfit.

Ahora que ya conoces este matching outfit de corazones de Mariana Rodríguez y Mariel, ¿te gustaría usar un irresistible conjunto como ellas con un ser especial?

