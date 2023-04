Ya llegó la Semana Santa y si tienes la oportunidad de salir a vacacionar, además de disfrutar y relajarte, no te olvides de mantener tu cuidado. Usar bloqueador solar y prevenir posibles daños a tu cabello, por ejemplo, que se ponga verde con el cloro de la alberca.

Aunque es un riesgo mucho más común para las personas rubias, el cambio de coloración en el pelo debido al cloro puede sucederle a cualquiera con una cabellera clara e, incluso, a quienes solo tienen algunas mechas.

Para que de tus vacaciones solo te queden hermosos recuerdos y las mejores selfies, te decimos cómo proteger tu cabellera.

Imagen: Unsplash

¿Por qué el cabello se pone verde después de nadar en albercas?

Lo primero es explicar por qué se pone verde el cabello después de haber nadado en las albercas.

Uno de los principales motivos es el cloro que se usa para eliminar los microorganismos de las piscinas que, si bien es muy efectivo en dicha tarea, provoca que el pelo termine seco, quebradizo y débil.

La razón del cambio de color se debe a que, dado que el cabello se vuelve frágil y mucho más poroso, absorbe con más facilidad los otros componentes externos, en este caso, sustancias con sulfato de cobre que se utilizan para que la alberca de vea limpia y azul.

Pero justamente ese tono azul que tanto nos gusta es el que nos puede dejar el pelo verde pues el rubio o claro del cabello con el azulado del sulfato termina en una extraña pigmentación que no queremos.

Imagen: Unsplash

¿Cómo proteger el pelo del agua de la alberca?

No te agobies. Si te acabas de teñir el pelo no tienes que estar lejos del agua durante tus vacaciones, la clave para que no se ponga verde es la prevención.

Antes de nadar en albercas sigue estos consejos que ofrece la marca Garnier:

Toma un buen baño antes de entrar a la alberca . Sabemos que la ducha fría no es para cualquiera pero cerrará la cutícula del cuero cabelludo , además el agua dulce actuará como barrera protectora ante los efectos del cloro y los algicidas.

. Sabemos que la ducha fría no es para cualquiera pero cerrará la cutícula del , además el agua dulce actuará como barrera protectora ante los efectos del y los algicidas. Usa mascarillas y aceites. Utiliza un buen producto nutritivo e hidratante que impida que los componentes químicos que tiene el agua penetren en el cabello .

. Aclarar siempre. Cada vez que salgas de la alberca ve a la regadera y enjuaga con agua dulce para eliminar todos los restos de cloro y fungicidas.

ve a la regadera y enjuaga con agua dulce para eliminar todos los restos de y fungicidas. Si no se trata de un periodo de descanso y sueles practicar deportes acuáticos lo mejor es utilizar un gorro de baño para evitar que tu pelo esté constantemente expuesto.

Imagen: Unsplash

Una vez en casa, sigue cuidando tu cabellera pues, puede que no se haya puesto verde pero si necesita de tratamiento, por ejemplo:

Utiliza champú hidratante y con protección UV.

Usa acondicionador no solo para fortalecer tu pelo sino para prolongar la intensidad de su color.

sino para prolongar la intensidad de su color. Aplica una buena mascarilla hidratante para darle brillo.

Y si tu pelo ya está verde no te lo cortes ni te resignes a andar por la vida luciendo como un duende, puedes aplicar un tinte de tonos cálidos, solo procura elegir productos que no contengan amoniaco y tengan nutrientes para el cuero cabelludo.

