Durante años existió la idea de que después de cierta edad había que oscurecer el cabello o apostar por tonos discretos. Sin embargo, las tendencias actuales apuntan justo en la dirección contraria: el color se ha convertido en una herramienta para aportar luminosidad, suavizar las facciones y refrescar la imagen sin necesidad de cambios drásticos.

Entre todos los tonos que dominan los salones este 2026, hay uno que destaca especialmente entre mujeres mayores de 40 años por su versatilidad y efecto favorecedor: el rubio miel.

Es un tono que aporta luminosidad. Foto: Instagram @henkobeauty.malaga

Lejos de los rubios platinados que requieren mantenimiento constante o de los tonos demasiado fríos que pueden endurecer algunos rasgos, el rubio miel aporta calidez, dimensión y un aspecto naturalmente luminoso.

¿Por qué el rubio miel favorece tanto?

La principal ventaja de este tono es que combina reflejos dorados suaves con una base más natural, lo que ayuda a iluminar la piel sin crear contrastes demasiado marcados.

Además, suele integrarse mejor con el crecimiento natural del cabello, algo especialmente útil para quienes comienzan a notar canas o buscan espaciar las visitas al salón.

Los expertos también destacan que los tonos cálidos ayudan a suavizar visualmente las líneas de expresión, mientras que los rubios excesivamente cenizos pueden apagar el rostro en algunos tipos de piel.

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El tono se puede llevar con efectos en tendencia. Foto: Instagram @divenireraulnieto

Un color que funciona en distintos estilos

Otra de las razones por las que el rubio miel se mantiene entre los favoritos es su adaptabilidad. Puede llevarse en un balayage sutil, con mechas babylights, como un rubio completo o incluso combinado con bases castañas para conseguir un efecto más natural.

Además, funciona tanto en cortes largos como en los estilos que actualmente dominan las tendencias, como el bob, el long bob o las capas suaves que aportan movimiento.

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Famosas que han apostado por este tono

Celebridades como Jennifer Lopez, Sarah Jessica Parker y Gisele Bündchen han demostrado que los rubios cálidos siguen siendo una apuesta segura cuando se busca un look sofisticado, moderno y atemporal.

En todos los casos, el secreto está en evitar los colores planos y apostar por reflejos que aporten profundidad y movimiento al cabello.

Cómo mantenerlo bonito por más tiempo

Aunque el rubio miel requiere menos mantenimiento que otros tonos más claros, los especialistas recomiendan utilizar productos específicos para cabello teñido, aplicar mascarillas hidratantes con frecuencia y proteger el color del calor excesivo.

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Foto: Instagram @paolamallozziatelier

También es importante realizar matizaciones periódicas para conservar el equilibrio entre los reflejos dorados y la base natural del cabello.

La razón por la que este tono sigue conquistando salones año tras año es sencilla: ilumina, rejuvenece visualmente y se adapta a diferentes estilos sin perder elegancia. Un rubio que demuestra que las tendencias más favorecedoras suelen ser también las más naturales.

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