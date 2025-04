¿Con qué camisa me pongo este pantalón? Este tipo de dudas se disipa con el auge de los total looks. Los conjuntos de dos piezas reinan en la primavera de 2025, en diferentes estilos, y en texturas ligeras y frescas, como el lino.

Si bien podemos crear nuestros total looks con prendas del mismo color o textura que ya tenemos en el armario (total denim, por ejemplo), en las tiendas más populares abundan alternativas de looks coordinados muy chic, con piezas como faldas, pantalones, shorts, chalecos y camisas.

Entre las ventajas de tener conjuntos en el clóset podemos mencionar que nos ahorran tiempo al momento de pensar en combinaciones, además, no solo se pueden lucir a juego, sino que también se pueden llevar las piezas por separado. Una más: muchos total looks suelen estilizar, son recomendados para mujeres petite.

7 total looks que te gustará tener en el clóset en primavera 2025

1. El infaltable crochet

En la temporada primavera/verano amamos vestir prendas de crochet. Puedes lucir un total look con pantalón, short o falda. Este tejido tiene una belleza bohemia en tendencia, además, es muy fresco. Este conjunto con falda midi y 'aura' rústica es de Massimo Dutti.

2. Short + cárdigan

Primero vimos a Dua Lipa luciendo un conjunto tejido con minishorts de Chanel y luego a Ester Expósito modelando un total look de punto con shorts y cárdigan para Desigual. ¿Conclusión? En esta temporada, se lucen los coordinados de prendas de punto con shorts y cárdigan (aunque también podría ser un top de tirantes o tipo polo). Este diseño es el de Desigual.

3. ¡Transparencias!

Para las amantes de las transparencias, encontramos este total look de estilo romántico en la tienda Mango, con florecitas en 3D, muy similar a un look de la colección para la temporada de la firma de lujo Gucci. Puedes llevarlo con bralette o tank top.

4. Total denim, siempre

El total denim sigue estando entre los estilos favoritos de la temporada. Como dijimos al inicio, puedes armarlo con piezas que ya tienes en el clóset, pero también hay propuestas de prendas de mezclillas coordinadas en tiendas. En la popular Zara, está esta opción con maxifalda y chaleco.

5. Set con encanto satinado

Entre los más elegantes, se halla el conjunto de textura satinada, la cual siempre añade elegancia a cualquier outfit. Este precioso total look con blusa tipo kimono y pantalones holgados es de la colección primavera/verano de Sfera, que este año trae colores increíbles como este azul.

6. Conjunto de rayas

Las rayas verticales no se reservan solo para los trajes sastre, puedes conseguir total looks más relajados con el encanto sofisticado de este estampado. En Stradivarius, venden por separado las piezas para crear este total look de rayas casual y versátil. El chaleco tiene escote en la espalda.

7. Total look de lino

Uno de los preferidos de la temporada es el conjunto de lino, fresco, ligero y sofisticado. Se puede vestir en un solo tono o con estampado. Este es el set “Olas” de la nueva colección de la marca Mexicanartes, creado por mujeres mexicanas de Jalisco. El diseño floral es alegre y femenino.

¿Qué estilo de total look añadirías para brillar en la primavera de 2025?

