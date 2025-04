La cantante Dua Lipa motiva a vestir prendas de punto en la primavera de 2025. Antes de anunciar las fechas de su gira por Latinoamérica, publicó un post en Instagram que deja huella de su llegada a Auckland, en Nueva Zelanda, donde sigue su Radical Optimism Tour.

En las imágenes destaca su look primaveral, un conjunto tejido con delicado estampado de rayas en tonos rosa y verde, ideales para la temporada. El total look de la intérprete de "One Kiss" está conformado por tres piezas, entre ellas un minishort, protagonista de días calurosos.

Dua Lipa viste total look tejido de Chanel

Dua Lipa se convirtió en imagen del bolso Chanel 25 a finales del año pasado y desde entonces van en aumento los looks de la marca que usa. Esta vez, sorprende con un conjunto femenino, sensual y jovial de la firma francesa, conformado por minishorts de cintura alta, top strapless y cárdigan.

Dua Lipa viste un conjunto tejido de Chanel. Foto: Instagram @dualipa

La cantante luce colores frescos y divertidos en este look, ideales para la temporada de primavera. Las piezas están enriquecidas con lindos detalles, como botones y bolsillos en la parte delantera, además de ribetes con apliques deshilachados en partes estratégicas.

Los colores rosa claro y verde menta son ideales para la primavera. Foto: Instagram @dualipa

El conjunto de Dua Lipa es de cachemira y forma parte de la colección primavera-verano 2025 de la Maison, en la que conviven tonos pastel con los clásicos colores blanco y negro.

“La colección prêt-à-porter primavera-verano 2025 es una oda a la delicadeza, la ligereza y el movimiento”, describen desde la firma; dicen que esta propuesta se inspira en mujeres pioneras como Coco Chanel, la escritora Colette y las primeras mujeres aviadoras.

En el desfile de la colección primavera-verano 2025, la modelo luce un broche de camelia en el cárdigan. Foto: Especial

La cantante británica completa su total look con la práctica bolsa Chanel 25 en tono rosa suave, que luce perfecto con el conjunto que viste.

¿Cuánto cuesta el bolso Chanel de Dua Lipa?

El Chanel 25 es un modelo tipo hobo que se caracteriza por su cadena con piel entrelazada y bolsillos exteriores con dije de doble C. El bolso que lleva Dua Lipa en las fotos de Auckland es de piel de ternera granulada.

Dua Lipa suma a su look un bolso rosa pastel. Foto: Instagram @dualipa

El bolso Chanel 25 rosa claro tiene un precio de venta sugerido para México de $129,300 pesos, en la tienda online de la marca.

Conjuntos en primavera

En esta temporada destacan los conjuntos de pantalón, falda y shorts; no solo en cachemira, también se llevan de:

Crochet.

Bordado inglés o perforado.

Lino y algodón.

Tejidos elásticos.

