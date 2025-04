Los últimos días, distintos medios difundieron artículos con titulares llamativos sobre un "detergente de gran calidad", "mejor que el Roma y que nadie compra o conoce”, asegurando que fue mejor evaluado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Sin embargo, hay varios detalles que esas notas omitieron.

Te explicamos lo que en realidad dice el estudio, porque el detergente en cuestión, Lirio, ni siquiera era de los mejores 10.

Un buen detergente mantendrá tu ropa limpia y en buen estado por más tiempo (Foto: @panyakuanunphotos/Canva)

El estudio sí existió, pero es de hace más de una década

Primero, es cierto que Profeco realizó un estudio del desempeño de detergentes en polvo publicado en diciembre de 2012, es decir, hace más de 10 años. Desde entonces, las fórmulas, precios, presentaciones e incluso la disponibilidad de muchos de esos detergentes en polvo han cambiado. Algunos, como el propio Lirio, ahora llamado Lirio Biológico, ya ni siquiera se encuentran fácilmente a la venta en México.

Presentar un estudio tan antiguo como si fuera vigente resulta engañoso para los consumidores que buscan opciones actuales y disponibles en el mercado.

¿Qué evaluó realmente Profeco?

En el estudio original, Profeco analizó 44 detergentes en polvo de distintas marcas. Entre los aspectos que evaluó estuvieron:

Eliminación de manchas (espinaca, café, salsa, tierra, sebo, etc.)

Daño a los tejidos tras varios ciclos de lavado

Desgaste de color

Desempeño contra el percudido

Precio por lavado

En este contexto, el detergente Roma recibió una calificación de 79 puntos, mientras que Lirio Biológico obtuvo 84 puntos. Pero estos números no cuentan toda la historia.

¿Lirio fue mejor que Roma? No del todo

Los medios afirman que Lirio superó al Roma porque eliminó mejor ciertas manchas. Pero lo que no mencionan es que Profeco también señaló que el detergente Lirio Biológico causaba un desgaste ligero en las telas y desteñía el color azul, mientras su empaque en aquel entonces aseguraba que "cuida tu ropa consentida" y por lo cual fue señalado en el mismo estudio.

En cambio, el jabón Roma también presentaba un desgaste ligero, pero no desteñía la ropa, y su desempeño fue mejor contra el percudido, una característica importante para quienes lavan ropa blanca de uso cotidiano.

Al final, ese mejor desempeño contra las manchas representó un mejor puntaje para Lirio Biológico, aunque sólo podemos suponer que es lo que provocó el desgaste y desteñido, al tratarse de un producto más agresivo. Pero eso no es todo

¿Y qué hay del precio?

Otro punto que suele pasarse por alto es el costo. Según el propio estudio de Profeco:

Lavar 4.5 kg de ropa con jabón Roma costaba 1.95 pesos

Lavar la misma cantidad con Lirio Biológico costaba 8.5 pesos

Es decir, el Roma era más de cuatro veces más económico que Lirio, una diferencia que sí importa en el hogar promedio.

Los verdaderos ganadores del estudio

Otro dato que curiosamente pocos medios mencionan: hubo 21 detergentes que obtuvieron una mejor calificación general que Roma, y 11 mejores que Lirio. Ni siquiera fue el mejor de todos.

Los verdaderos detergentes en polvo ganadores en desempeño general y que aun se encuentran a la venta en México fueron:

Ambos detergentes no solo superaron al Roma y al Lirio en desempeño general, sino que también eran más baratos que el Lirio, aunque no que el Roma.

¿Entonces qué hacer?

Sí, el detergente Lirio Biológico superó por algunos puntos al Roma en un estudio de Profeco... pero ese estudio fue en 2012, y las condiciones del mercado han cambiado por completo. Usar esa información como si fuera actual desinforma más de lo que orienta.

Además, cuando se revisa con cuidado, el estudio muestra que Roma sigue siendo una opción efectiva y muy accesible, y que Lirio tenía desventajas importantes que los titulares omitieron.

Más de una década después, lo que dijo Profeco ya no aplica como en su momento… y no, el Lirio no era “el gran secreto” que te estaban ocultando.

