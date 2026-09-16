México ha dado a la industria de la moda grandes diseñadores; ellos han sido responsables de definir la estética de distintas épocas en el país y hasta de llevarla a nuevos territorios.

Pero hay algo más importante que los une: sus propuestas reflejan identidad, procesos artesanales, experimentación y una perspectiva propia del acto de vestir.

¿Quieres conocer a esas figuras? Aquí te platicamos sobre sus trayectorias.

¿Quiénes son los diseñadores clásicos de la moda mexicana?

Ramón Valdiosera

Este diseñador, conocido como el Padre de la Moda Mexicana, llevó colores, referencias culturales y elementos nacionales a sus creaciones, en una época en la que México buscaba proyectar su identidad ante el mundo.

Su mayor legado es el rosa mexicano, tonalidad que adquirió proyección internacional después de una presentación de sus diseños en Nueva York, 1949.

Manuel Méndez

Su nombre ganó reconocimiento gracias a una trayectoria ligada a la alta costura, donde el trabajo a la medida y el cuidado de cada detalle definieron sus colecciones.

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En un momento en el que las casas extranjeras tenían gran influencia, Manuel Méndez ayudó a fortalecer la presencia del diseño de moda mexicano y vistió a destacadas como Dolores del Río y María Félix.

El diseñador Manuel Méndez, en marzo de 1989. Hemeroteca EL UNIVERSAL

Armando Valdés Peza

Su trabajo como diseñador y figurinista marcó la Época de Oro del cine mexicano, momento en que el vestuario construía la imagen y el glamour de los protagonistas.

La conexión entre moda, espectáculo y cultura popular convirtió a los diseños de Armando Valdés Peza en un referente de la época, distinguidos por siluetas elegantes, amplias y estructuras rígidas.

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Una nueva generación tomó el relevo y comenzó a escribir su propia historia dentro de la moda mexicana.

Lejos de seguir una sola fórmula, estos diseñadores contemporáneos exploran desde la artesanía y los textiles tradicionales hasta propuestas más urbanas, provocadoras y experimentales.

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Carla Fernández

Carla Fernández ha construido una propuesta reconocible al trabajar con comunidades artesanas y reinterpretar técnicas textiles e indumentaria tradicional, bajo una mirada contemporánea.

Lydia Lavín

La identidad nacional también puede proyectarse con sofisticación, y Lydia Lavín lo ha hecho con numerosas colecciones femeninas, en colores vibrantes y de detalles artesanales.

A lo largo de su trayectoria, sus piezas han recuperado elementos tradicionales mexicanos para trasladarlos a prendas donde el trabajo textil cobra protagonismo.

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Ricardo Seco

México se apodera de los espacios urbanos de la mano de Ricardo Seco. El diseñador coahuilense transforma símbolos, colores y artesanía local en propuestas únicas.

Pero además, incorpora una estética deportiva, relajada y juvenil, con especial atención a chamarras, sudaderas, pantalones y piezas de gran impacto visual.

Benito Santos

Vestidos hechos para impactar han convertido a Benito Santos en uno de los nombres reconocibles del diseño nacional.

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Sus colecciones destacan por el romanticismo, los detalles artesanales y las siluetas refinadas, creando una propuesta contemporánea con identidad mexicana.

Anuar Layón

Anuar Layón ha convertido el streetwear en un escaparate de identidad nacional; especialmente, alcanzó notoriedad con “Mexico Is the Shit”, una chamarra que pasó de ser una prenda urbana a convertirse en una declaración sobre orgullo mexicano.

Y es que, precisamente, buscan expresar identidad, crítica social y libertad mediante prendas cómodas, gráficas llamativas y referencias de la vida cotidiana.

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La historia continúa y la moda mexicana sigue encontrando nuevas maneras de hacerse notar. Sin duda, estos diseñadores clásicos y contemporáneos han escrito capítulos importantes para nuestro país.

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