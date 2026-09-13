Septiembre pinta las calles de verde, blanco y rojo, pero la celebración también puede llegar hasta la punta de tus dedos. Y es que las uñas son un detalle capaz de transformar tu look para la Noche Mexicana.

Hoy te presentamos 5 diseños, en los que los colores patrios se mezclan con elementos que forman parte de la identidad y cultura del país.

5 diseños de uñas mexicanas para usar el 15 de septiembre

Uñas talavera

En esta primera idea, el azul y el blanco se encuentran en trazos que hacen de cada uña una pequeña obra de arte; inspirado en los patrones de la talavera mexicana, dicho estilo juega con líneas, curvas y detalles ornamentales que pueden distribuirse diferente en cada dedo.

Uñas talavera. Foto: Imagen generada con IA

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Rosa mexicano

Vibrante, intenso y con suficiente fuerza para transformar por completo tu manicura, el rosa mexicano es protagonista en este diseño de uñas porque sí, también se vale salir de los tradicionales verde, blanco y rojo.

Uñas rosa mexicano. Foto: Imagen generada con IA

Uñas tricolor

Un clásico que no falla para la noche mexicana; integra tonos tricolor en técnicas de manicura como la francesa. O bien, combínala con diseños de flores sobre una base nude para darle un toque insperado.

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Uñas tricolor. Foto: Instagram @petite.mani

Uñas con "milagritos"

Las artesanías de corazones de latón, conocidos como "milagritos" en Guanajuato, también encuentran un lugar entre las tendencias de uñas para la temporada.

En esta propuesta, van sobre una base nude y acompañados por trazos que emulan el arte popular mexicano.

Uñas con "milagritos". Foto: Imagen generada con IA

Uñas de zarape

¡Cada uña puede llevar un pedacito de México! La última propuesta reúne decoraciones de zarape, un textil distinguido por sus líneas de colores vibrantes.

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Llévalo en un dedo si prefieres una manicura más discreta e intercálalo con gráficos de cactus, papel picado, chiles, etcétera.

Uñas de zarape. Foto: Instagram @pinacolada.beauty/ claudiajpalomino

¿Cómo cuidar tus uñas mexicanas?

Después de elegir el diseño, el siguiente reto es mantenerlo intacto durante la celebración.

Para prolongar la duración de tu manicura, evita utilizar tus uñas como herramientas, ponte guantes al realizar tareas que impliquen el contacto con agua y aplica aceite de cutículas para mantener hidratada la zona.

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Celebrar a México también está en los detalles, y las uñas pueden convertirse en uno de ellos. Atrévete a salir de lo cotidiano esta temporada de fiestas patrias.

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