La periodista Yanet Aguilar Sosa recibió esta noche el Premio Nacional de Periodismo que se otorga en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán (Filey) en 2024.

Aguilar, quien es periodista de EL UNIVERSAL, reflexionó sobre los problemas que asedian en el periodismo, como la precarización, la inseguridad y el desdén de la sociedad hacia el periodismo.

“El periodismo en general, y el periodismo cultural en particular, vive acosado por los vaivenes económicos, políticos y sociales. Desde hace años hablar de periodismo cultural es hablar de crisis. Crisis de espacio en los medios de comunicación --sean impresos, electrónicos o digitales--, de ausencia de suscriptores y de pautas publicitarias; de falta de compromiso, rigor y ética periodística, de carencia de pasión y entusiasmo al no asumirnos parte importante del proceso democrático de nuestra sociedad, pero lo somos (…j. Es muy ingrato que la sociedad mexicana no conciba a la prensa y al periodismo como parte esencial de la vida democrática de México”, dijo en su discurso de aceptación.

Aguilar, quien agradeció a su familia el apoyo, destacó que este galardón ha sido ganado por cinco mujeres periodistas, de las cuales cuatro comparten la experiencia de balancear el arduo trabajo del periodismo, junto con la maternidad: “implica no dobles, sino triples jornadas de trabajo, y solemos tener más bajos sueldos que colegas periodistas varones”.

Para la ceremonia se dieron cita personalidades de la cultura como los escritores Eduardo Antonio Parra, Carmen Boullosa, David Toscana, los académicos Sara Poot Herrera y Roberto Domínguez, y la directora de la Feria del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz.

“El alarde no es su fuerte, recibe las felicitaciones y las guarda en su interior, sin apartar la mirada de lo que le rodea.(…) No se alcanza a percibir sus aportaciones, he conocido a poca gente dedicada a su labor”, dijo Jesús Alejo, director de Radio Educación, quien presentó una semblanza de la premiada.

“Para la Filey es un honor entregar un premio que premia el diarismo de reporteros de una fuente tan importante como lo es Cultura”, declaró María Teresa Mézquita, directora de la Filey. Por su parte, Carlos Estrada, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, expresó su compromiso para continuar con el impulso del galardón, pues la labor de los periodistas es “muy importante para la sociedad”, sostuvo.

La periodista fue reconocida “por mantener vivo el género del reportaje, con una mirada crítica y diferente. Sus temas van más allá de la agenda marcada por las instituciones y mantiene una búsqueda constante de voces diversas. Su apuesta por la investigación ha logrado abrir y dar seguimiento a problemáticas de políticas culturales, abordando los grandes conflictos que enfrentan los artistas sin descuidar temas como las infancias, las librerías o las indígenas”, indicó el jurado.

