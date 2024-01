“Ser reconocida con el Premio Nacional de Periodismo FILEY 2024 es un verdadero honor, no sólo porque es el galardón más importante que celebra el periodismo cultural diario y de a pie que se hace en nuestro país, sino también porque al otorgármelo me suma a una lista de periodistas amigos a los que admiro y respeto: Virginia Bautista, Sonia Sierra, Leticia Sánchez, Merry McMasters y Miguel de la Cruz. Desde luego, me honra también, porque reconoce el trabajo que he hecho a lo largo de tres décadas en diferentes espacios y medios de comunicación, pero especialmente en El Gran Diario de México, donde he aprendido tanto y formado parte de un equipo de profesionales que ejerce el periodismo con rigor, calidad, compromiso y ética”, señala, en entrevista, Yanet Aguilar Sosa, quien fue anunciada ayer como la ganadora del Premio Nacional de Periodismo FILEY 2024 “por mantener vivo el género del reportaje, con una mirada crítica y diferente; y abordar temas que van más allá de la agenda marcada por las instituciones y mantenerse en búsqueda constante de voces diversas”, se lee en el comunicado emitido por la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

“En tiempos violentos para el periodismo, en un país que encabeza la lista de periodistas asesinados por ejercer su labor, en una nación con tanta polarización social, con tremendas desigualdades económicas y pocas oportunidades, donde las mujeres son (somos) asesinadas por el hecho de ser mujeres, en este país con tantas tragedias de las que sin duda reportamos a diario desde nuestras trincheras, hacer periodismo cultural todos los días es un placer combinado con compromiso de hacerlo con conciencia de que México tiene un potencial enorme en su cultura y en sus manifestaciones artísticas y creativas”, continúa la periodista.

Hoy, 30 años después de que “comenzó en esta carrera de fondo y con algunos obstáculos”, mantiene, en sus palabras, “creo yo, la pasión y la curiosidad plena, el deseo por seguir descubriendo voces e historias, por dejarme seducir por una entrevista y un personaje, por leer un libro o estar ante una obra extraordinarios, dar voz a los jóvenes talentos y a los creadores consagrados, por hurgar en archivos de escritores y en bibliotecas, pero también por profundizar en temas de investigación en política cultural y científica, en acechar y hacer rendir cuentas a funcionarios culturales y científicos sobre cómo ejercen los recursos públicos”.

En el jurado estuvieron Andrés Tinoco, coordinador de Radio Universidad de la Coordinación General de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); Alegría Martínez, jurado que invitó el colectivo Manos Libres Periodistas, y Virginia Bautista, acreedora al Premio Nacional de Periodismo 2023, quienes deliberaron por Aguilar Sosa.

“Su apuesta por la investigación ha logrado abrir y dar seguimiento a problemáticas de políticas culturales, abordando los grandes conflictos que enfrentan los artistas sin descuidar temas como las infancias, las librerías o las indígenas”, deliberó el jurado. La calidad de las postulaciones recibidas lograron hacer de esta una edición competida, considerando las circunstancias actuales del reportaje como un género en extinción, cuyo ejercicio es fundamental para que sociedad y autoridades culturales trabajen a favor del crecimiento de la sociedad en su conjunto.

"Agradezco a la Universidad del Claustro de Sor Juana por su postulación y a EL UNIVERSAL, mi casa periodística desde hace 17 años, por su libertad e impulso. Agradezco a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) y a la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), por su reconocimiento a mi labor ininterrumpida durante tres décadas", concluye la reportera.

Aguilar Sosa es comunicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se ha centrado en la cobertura e investigación de temas literarios. Empezó en la revista Generación; en 1998 trabajó en Grupo Radio Centro, donde fue productora y conductora. Dos años después, en 2000, se desempeñó como reportera de Cultura y Espectáculos en la hoy extinta Agencia Mexicana de Noticias (Notimex), para la cual cubrió algunos de los festivales más importantes de América Latina, como el Festival Internacional Cervantino, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Festival Internacional de Teatro de Bogotá y la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

En 2006 entró a la sección Cultura de EL UNIVERSAL, donde, a partir de 2022 es también coeditora.

En EL UNIVERSAL sus temas han abarcado la investigación de políticas culturales, lo editorial, el patrimonio documental y los fondos antiguos. Ha entrevistado a algunos de los escritores más importantes de México y del mundo: Elena Poniatowska, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Antonio Lobo Antunes, José Saramago, Jean-Marie Gustave Le clezio, Derek Walcott, Wole Soyinka, Sergio Ramírez, Gioconda Belli, Ida Vitale, Mircea Cartarescu, Juan Gelman, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, José Agustín, Enrique Vila Matas y Carlos Monsiváis, entre otros.

Esta es la segunda ocasión en que una reportera cultural de EL UNIVERSAL recibe el Premio Nacional de Periodismo FILEY: en 2022 la galardonada fue Sonia Sierra.

El premio se entregará el 11 de marzo en la clausura del IX Encuentro de Periodismo Cultural, enmarcado en el programa de la duodécima FILEY.

