Luego de 47 años de colaborar de manera ininterrumpida en las páginas del diario “El País”, que es parte del grupo Prisa, el filósofo y escritor español Fernando Savater fue despedido. La dirección del diario argumentó que su salida se deriva de las críticas que el reconocido intelectual hizo al grupo empresarial Prisa.

En su nuevo libro, titulado “Carne gobernada”, Fernando Savater ya hace una crítica contra "El País" pues dice que aunque al principio mantuvo su “línea socialdemócrata habitual”, en los últimos años hubo un vuelco.

Según el diario español "El Mundo", el despido de Savater se produce horas después de la entrevista que su periodista Maite Rico hizo a Savater, en la que el filósofo y fundador de "El País", ofreció algunas respuestas críticas sobre su relación con Prisa.

En la entrevista Savater señaló: "Creo que el periódico ha cambiado mucho, de haber sido un periódico crítico, plural, a convertirse en un medio gubernamental abiertamente". Aunque el filósofo añadió que él mismo también ha cambiado.

También criticó la pérdida de independencia de "El País" respecto a etapas anteriores, incluso habló del recientemente fallecido Miguel Barroso, quien fuera miembro del consejo de administración del Grupo Prisa, que dijo, trabajó parte de su carrera en El País y también trabajó para un gobierno socialista.

Savater también señaló que en este momento no había nadie que escriba en "El País" con más tiempo que él. “Por eso cuando me dicen: ‘Es que lo que escribes molesta’, yo lo comprendo, pero si alguien se siente molesto, que se vaya, porque yo llegué antes seguro (risas). Yo he dedicado muchas horas de mi vida a ese periódico. Ese periódico lo he hecho yo. O sea, la gente compraba el periódico entre otras cosas porque escribía yo, no porque estaba Miguel Barroso", dijo.

Incluso, en la charla Savater afirmó que el problema de Cataluña ha sido decisivo. “La entrada masiva en El País de socialistas catalanes, y que poco a poco fueran apoderándose de los puestos importantes, ha sido un cambio fundamental. También en el PSOE ha sido determinante la irrupción del socialismo catalán. Sánchez es simplemente una antena parabólica que capta lo que hay por ahí, lo que le conviene. Como no tiene unos principios, donde ha visto fuerza, que es en Cataluña y en el sector radical de izquierda, ahí se ha apuntado. Miguel Barroso, que Dios tenga en su gloria, escribía el editorial que quería Pedro Sánchez. Lo que Pedro Sánchez tiene todavía confuso, ellos se lo ponen en claro en el editorial, se lo argumentan, para que sepa lo que tiene que decir".

En la entrevista publicada por "El Mundo", Savater señala que a él escribir a la contra no le importa. “Me hace más gracia escribir en contra de prejuicios que tienen mis lectores que pasarles la mano por el lomo” y ante las cartas que otros articulistas de "El País" mandan al director, donde cuestionan los textos de Savater, él respondió: “Las cartas no me molestan. Hombre, si acaso, lo que me molesta es que el propio periódico se convierta en una réplica de mi columna. Pero he hecho mío el lema de Jean Cocteau: la reprobación me exalta. Yo he perdido las referencias personales más queridas que tenía en el periódico, como Javier Pradera. Pero conozco a todo el mundo”.

Según fuentes de "El Mundo", fue la propia directora María José “Pepa” Buenoquien le comunicó a Fernando Savater la noticia de su despido la tarde de este lunes.

