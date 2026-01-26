En la antología Movimiento de las sombras, que recientemente publicó Vaso Roto, la escritora y directora del Festival de Poesía de Oliva, Àngels Gregori i Parra (Oliva, Valencia,1985), selecciona a 17 poetas de tres generaciones (1941-1991): “Sobre todo me interesaban mucho las generaciones más jóvenes, que son poetas plenamente consolidadas a pesar de su juventud y realmente están ejerciendo el papel de embajadoras de la literatura catalana porque participan regularmente en ciclos y festivales internacionales de poesía”, explica Àngels Gregori, en entrevista, y señala que no se entendería a las jóvenes poetas sin los pilares básicos —nombres como los de Antònia Vicens y Marta Pessarrodona, a quienes describe como dos de las más grandes poetas catalanas, reconocidas y respetadas.

A veces entre las poetas más grandes y las jóvenes, pueden pasar de lado las generaciones intermedias, que tienen entre 50 y 60 años en este momento. “Yo quería también que estuvieran presentes para que así fueran 17 de las voces que me parecen las más representativas, y no las que más me gusten necesariamente. Son las que creo que pueden ofrecer una panoama importante de lo que se ha hecho y lo que se está haciendo en la literatura catalana”. Gregori explica que se trata del tránsito que hay entre poetas que tienen más de 80 años y las que recién pasan de los 20.

“Me gusta mucho pensar cada una de estas poetas en líneas, tendencias, estilos e influencias diferentes; cada una sigue su camino de forma independiente. Seguramente, dentro de 30 años las más jóvenes crearán escuela en las siguientes generaciones y aunque algunas están muy alejadas de nuestra tradición literaria, veo que respetan esta tradición, quizá para romperla. Creo que muchas veces ahí está la clave: respetar una tradición no es simplemente seguirla, sino asumirla y aprenderla también”, concluye.

Además de Vicens y Pessarrodona, Movimiento de las sombras se conforma por muestras de la obra de Margarita Ballester, Teresa Pascual, Vinyet Panyella, Cèlia Sànchez-Mústich, Dolors Miquel, Susanna Rafart, Maria Josep Escrivà, Gemma Gorga, Àngels Marzo, Mireia Calafell, Maria Callís, Blanca Llum Vidal, Anna Gual, Maria Sevilla y Raquel Santanera.