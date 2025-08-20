La librería Juan R. Escudero, en Acapulco, Guerrero, que había permanecido cerrada a consecuencia de los daños ocasionados por el huracán Otis, fue reinaugurada la semana pasada, en las mismas instalaciones que tenía antes de quedar en ruinas, en el Centro Cultural de Acapulco, a pesar de que Fritz Glockner, director de la cadena de librerías a cargo del Fondo de Cultura Económica, en mayo pasado, cuando se habló de su cierre definitivo, había señalado que esa librería no cerraba, pero que se iba a “reubicar” y a “reacondicionar”.

El pasado viernes, el propio Glockner junto con la secretaria de Cultura de Guerrero, Aida Melina Martínez Rebolledo, encabezaron la ceremonia de reapertura de la librería que se ubica en Av. Costera Miguel Alemán 4834, Col. Fraccionamiento Costa Azul, Acapulco, Guerrero, y que ofrece un acervo de 11 mil ejemplares, con más de 3 mil títulos que abarcan una amplia gama de temáticas como literatura, historia, ciencias sociales, arte, filosofía, libros infantiles y juveniles, entre otros.

En el comunicado emitido por el FCE, se señala que entre los sellos editoriales que las y los lectores podrán encontrar en este recinto están Planeta, EMU, Sexto Piso, Artes de México, Océano y, por supuesto, los libros del Fondo de Cultura Económica.

Lee también: Arranca primera temporada del del programa Escenarios IMSS-CULTURA en el Teatro Independencia

Por su parte, el gobierno de Guerrero afirmó que la reapertura de la librería tiene el objetivo de fortalecer el acceso a la lectura y promover el hábito lector en la población y destacó la importancia de este espacio para que la población tenga la oportunidad de adquirir libros a bajo costo, de autores locales, nacionales y continuar con el hábito de la lectura.

La librería Juan R. Escudero, que ocupa una superficie de 81 metros cuadrados, operará en un horario de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas. En ella, las y los lectores encontrarán novela, cuento, dramaturgia, poesía, ensayo, novela gráfica y muchos géneros más.

A finales del mes de abril pasado, a través de las redes sociales circuló la noticia del cierre de la librería, anunciado por la encargada del espacio librero. Una información que desmentida por Fritz Glockner, “No cerró, se va a reubicar y se va a reacondicionar. El local era todo de cristal y (el huracán) le rompió su madre, como a todo el puerto y al centro cultural. Hablando de la librería, hemos tenido comunicación con autoridades municipales y estatales para ver en dónde reubicamos ese punto de exhibición. Nunca dijimos que nos íbamos”, dijo entonces a EL UNIVERSAL.

Lee también: CITRU presenta el ciclo de mesas redondas Ex-Céntricas sobre cinco mujeres centrales en el teatro mexicano

Informó que estaban en negociaciones “en pos de que el espacio sea el más adecuado para los lectores” y para “localizar el mejor lugar para ubicar un punto de exhibición Fondo de Cultura-Educal que beneficie, fundamentalmente, no a la secretaria de cultura, no a Fritz Glocker, no a Paco Taibo, no a nadie, sino al lector”.

Cuatro meses después la librería Juan R. Escudero, en Acapulco, Guerrero reabrió, pero en el mismo lugar donde fue destruida por Otis.