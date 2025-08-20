La temporada 2025–2026 del programa Escenarios IMSS-CULTURA arrancó ayer en el Teatro San Jerónimo Independencia del IMSS, con un proyecto de Aline de la Cruz e Iona Weissberg: “La obra de Bottom”, adaptación de “Sueño de una noche de verano”, de William Shakespeare.

El aforo fue de 464 asistentes y antes de la obra hubo un evento inaugural encabezado por el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, a quienes acompañaron funcionarios como la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Alejandra de la Paz; la senadora Beatriz Mojica Morga, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República; la subdirectora del INBAL, Haydeé Boetto; el coordinador nacional de Teatro, Luis Mario Moncada, y su homólogo en Danza, Alonso Alarcón.

El evento inaugural estuvo encabezado por el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel. Foto: Zoé Robledo.

“Las compañías necesitan espacios donde de manera libre puedan crear, pero también se puedan presentar y tengan honorarios, no prestar el teatro para ver si en la taquilla lograron sacar un monto, estamos en contra de eso y por eso esta convocatoria es una bolsa de 30 millones (…)Nosotros desde la Secretaría de Cultura también aumentamos otros 30 millones al teatro y la danza, son 60 y hubo una ampliación importante en los estímulos fiscales, en el teatro y danza 50 millones de pesos más y también en las convocatorias federales para los estados (…) Estas iniciativas que son alrededor de 120 millones adicionales a todos los apoyos a la creación porque nos interesa que los artistas tengan remuneración justa, encuentren espacios de creación y de circulación”, fueron palabras de Curiel durante su intervención.

La temporada, que acabará en febrero, abarcará 7 regiones y 14 estados, lo cual fue mencionado por Robledo, haciendo énfasis en que esto se ha logrado gracias al convenio entre el Seguro Social y Cultura federal.

Aspectos de “La obra de Bottom”, adaptación de “Sueño de una noche de verano”, de William Shakespeare. Foto: Zoé Robledo.

Entre las obras que forman parte de esta primera temporada destacan el “Homenaje a la Nación Comcáac”, de Roberto Corella, y “El aroma del tiempo”, de Raquel Araujo.

“La obra de Bottom” tendrá otras funciones el 20 y 21 de agosto, a las 18:00 horas, en el Teatro San Jerónimo y en el Teatro Toluca (Estado de México) el 10, 11 y 12 de octubre.

