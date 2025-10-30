La senadora Martha Lucía Mícher Camarena afirmó que no era necesaria esa respuesta. “Él dijo, ‘no había la producción femenina en el tema literario’. No, lo que hay que responder es: ‘No tenemos información de todo lo que se pudo haber producido’. Porque hemos sido invisibilizadas en la historia, en la economía, en la ciencia, en todo hemos sido invisibilizadas. Y en este caso, él nos invisibiliza en la literatura”.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado 24 de octubre, Taibo dijo: “Si partimos de la cuota (de género), dices: bueno, si sé de un poemario, escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer no merece que lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato”.

Mícher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado sostuvo sin embargo que el desliz de Taibo no debe ser motivo para que deje su cargo al frente del FCE. “No me atrevería a que dejara su cargo, yo me atrevería a que se ponga a estudiar y que haga él mismo, el Fondo de Cultura, destine buena parte de su presupuesto a una investigación sobre la producción femenina en todos los años de la historia”.

Lee también: cu

“Paco Ignacio es un hombre muy inteligente, pero se le olvidan algunos detalles, como nada más las mujeres. El señor tiene que rectificar. Su comentario no creo que haya tenido la intención de ofender, pero nos ofendió. (…) Le hago un llamado a que aprenda de estas lecciones, que, si puede y quiere, ofrezca una disculpa, porque sé que no fue su intención, pero finalmente ofendió a las mujeres”, señaló en entrevista.

La legisladora consideró que el escritor no solo ofendió a las mujeres, sino que las invisibilizó, por lo que le pidió reconocer que se equivocó.

La senadora de Morena Martha Lucía Mícher emplazó al director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, a rectificar y ofrecer una disculpa por sus comentarios misóginos cuando presentó la colección “25 para 25” en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.