El cierre temporal de la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM, previo a la conmemoración de su 50 aniversario (se inauguró el 30 de diciembre de 1976), es más una rehabilitación que una remodelación —en palabras del director general de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Julio Díaz Infante. “Ante todo, no se toca ni se interviene en absoluto nada de lo que tiene que ver con el carácter histórico y la cuestión acústica de la sala”.

La rehabilitación se centrará en los lineamientos de Protección Civil y la actualización de la sala (sistema eléctrico, por cuestiones de seguridad, e iluminación escénica que se cambiará a LED). “Pero se van a modernizar y rehabilitar camerinos, zonas de apoyo para la sala o zonas que tienen que ver específicamente con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Se van a trabajar todos sus camerinos y se actualizarán las áreas de biblioteca. Eso es importante porque, después de 50 años, muchas áreas están ya rebasadas y necesitan actualizarse para tener, además, un adecuado manejo y conservación de instrumentos, de partituras, de todos los elementos y materiales logísticos que son necesarios para llevar a cabo los conciertos”, afirma José Julio Díaz Infante.

Los trabajos de rehabilitación abarca la sala de ensayos, la cual no está a la vista de los usuarios, pero es muy grande —pensada originalmente como imitación del escenario, su plan consistía en brindar las mejores condiciones para una orquesta sinfónica—; también se modernizarán los baños para brindarle un mejor servicio al público.

Lee también 33 años de Fundación UNAM: Un compromiso con la educación y el futuro

A través del tiempo, la sala de ensayos tuvo modificaciones y nunca terminó de contar con un tratamiento acústico adecuado, por lo que, más allá de la rehabilitación, el objetivo es regresar a la forma del proyecto inicial para convertirla en una sala de ensayos de primer nivel. Los camerinos son otra parte del proyecto de rehabilitación: "A 50 años, ya se requiere retocar y arreglar algunas cosas; arreglar, digamos, todo el sistema de agua y drenaje de la sala, algo que ya se está haciendo ahora".

Díaz Infante precisa que se tiene contemplado que la rehabilitación empiece tras la última función —que será el 29 de marzo, según el calendario de la temporada de Música UNAM con el concierto "El mandarín milagroso" por los 90 años de la OFUNAM— y que se extienda durante todo el verano. Septiembre es el mes proyectado para la reapertura.

"Son muchas actualizaciones que tienen que ver con los servicios, cuestiones de Protección Civil y servicio para los usuarios de la sala y el talento artístico que la usa. La idea es darle al público ese servicio con la actualización de los baños, el cuidado del vestíbulo, las puertas y los materiales. Las cafeterías también se van a actualizar, puesto que son de servicio al público. Todo esto es lo que se hará, y dentro de la sala, arquitectónicamente, no se moverá nada. Es importante mantener estos elementos, que son los que le dan la identidad a la sala, arquitectónica y acústicamente".

Lee también “La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine”; cuatro galas de la Sinfónica de Minería apoyarán a estudiantes de la UNAM

El programa y las actividades por el aniversario se anunciarán tras la reapertura, aunque ésta depende de múltiples factores para saber si las obras tardarán un poco más o se entregarán en septiembre. En ciertos casos, se abrirán espacios que llevan mucho tiempo sin ser manipulados.

La sala no se intervendrá ni visual ni acústicamente porque justo, ambos aspectos, son los que la han hecho convertirse en una de las mejores de América, señala Díaz Infante y mencionó que hubo un retapizado de la butaquería, llevado a cabo hace unos años y que aún funciona bien. Mientras que algunos trabajos están vigentes otros no se han hecho en 50 años.

Del escenario sólo se modificará la duela ("no es mantenimiento mayor, no cambia absolutamente nada", dice). Hay un montacargas, también, que se utiliza para transportar instrumentos y no está a la vista del público. "Aunque todavía sirve, es importante actualizarlo por seguridad".

Lee también UNAM y BUAP descubren nueva especie de serpiente subterránea, endémica de México; encuentran solo un ejemplar vivo

"Son estos temas de servicio los que requieren la actualización. A lo largo de los años se han ido deteriorando. Como sabemos, la sala estuvo pensada exclusivamente para la OFUNAM en un momento, pero ahora también está la OJUEM y otras orquestas que visitan la sala. Hay un momento donde sí se satura y con esta rehabilitación de los espacios de ensayo, podrá haber un uso más fluido y eficiente de los espacios".

En la sala de ensayos se aplicó un análisis acústico y, en ese sentido, se trabaja para que la acústica sea la misma que al subir al escenario; y que las obras ensayadas en este espacio se puedan llevar a cabo de la manera más profesional posible. Existen sitios, recuerda Díaz Infante, en los que se hacen ensayos muy diferentes al lugar donde al final se va a tocar. "Este espacio se usa mucho para ensayos seccionales o para cuando viene algún coro. Es un espacio que siempre se ha usado, pero no tiene las características óptimas para realizar ensayos de orquesta. Ahora va a permitir a una sinfónica completa tener un ensayo bajo las mejores condiciones".

Como parte de los festejos, Díaz Infante anuncia que en 2026 la Ofunam celebrará su 90 aniversario, ya que se profesionalizó en 1936.