Con el título “La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine”, la Sinfónica de Minería presentará cuatro galas a las que la Fundación UNAM invita al público. El programa revisita la banda sonora de algunas de las más grandes películas de la historia: “El Padrino”, “El bueno, el malo y el feo”, “La Dolce Vita”, “8 ½”, y “Érase una vez en América”, entre otras.

Obras compuestas, además, por leyendas de la música para cine como Ennio Morricone y Nino Rota.

En las galas participará el director asistente de la Sinfónica de Minería, Raúl Aquiles Delgado, y se contará con tres invitados especiales: María Fernanda Castillo (soprano), Cesar Olguín (bandoneonista) y Juan Arturo Brennan (narrador).

¿Cómo apoyan a los universitarios?

El proyecto de la Fundación UNAM y la Sinfónica de Minería inició en 2023 con el objetivo de realizar presentaciones en las que se recauden fondos para becas estudiantiles y apoyar, concretamente, a alumnos con capacidades diferentes:

"Me emociona esta cuarta edición de la Gala Musical de la Fundación UNAM. Acercar lo mejor de la música del cine italiano a la comunidad universitaria y público en general, a la vez que apoyamos a estudiantes con discapacidad de la UNAM. Es un evento que seguro se quedará para toda la vida en el corazón de las personas que nos acompañen", son palabras del presidente de la Fundación UNAM, Dionisio Meade, incluidas en el boletín oficial para dar a conocer las cuatro galas.

“La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine” se presentará el 18, 19, 25 y 26 de febrero de 2026, a las 20:00 horas, en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM.

Los boletos pueden adquirirse en: https://bit.ly/BoletosGalaFUNAM o en TU Tienda UNAM.

