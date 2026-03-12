Entre bloques y esculturas de adobe y retratos de familiares y amigos, el artista chicano Rafa Esparza (Los Ángeles, 1981) reflexiona en la exposición juntxs, en el centro cultural LagoAlgo, sobre la vulnerabilidad en un mundo hostil, donde sus habitantes cada día se ven acechados por discriminación y redadas contra migrantes realizadas por ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU).

Esparza (escribe su nombre en minúsculas, inspirado por la escritora Bell Hooks y su idea de descentralizarse como persona, para que el público se concentre en los conceptos que maneja) es un artista multidisciplinario que trabaja temas como la colonización, la memoria y lo Queer.

En juntxs, el adobe es el material estrella porque representa los orígenes de su familia en Durango, México, pero a la vez esta materia terrosa es una metáfora a la vulnerabilidad. Con esto creó esculturas que representan al hombre trabajador recostado junto a sus herramientas y a una figura paterna que carga con una piedra y su descendencia (simbolizando a la familia inmigrante), lienzos de abobe con retratos de familia y amigos, así como una instalación de un parque público de L.A. donde se practica “gay cruising” y se ha convertido en un espacio seguro para la comunidad Queer. A las obras las acompaña el audio de un helicóptero que acecha a los personajes.

Juntes en la tierra sagrada, una de las obras de esparza, creada este 2026. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL

Lee también Último deseo de Alfredo Bryce Echenique; sus cenizas serán arrojadas al mar de La Punta

¿Qué historia hay detrás de las esculturas de adobe?

Tienen que ver con ser hijo de migrantes. Para mis padres fue muy importante enseñarme mis raíces. Crecí en Los Ángeles en los 90, época donde había mucha violencia, pistolas y guerra entre barrios, pero también autodefensa contra policías. Lo que veo ahora es que hay mucho miedo, no se ven las autodefensas, ahora son distintas. Antes había agresividad y ahorita nos defendemos llegando en masas a casas para evitar que el ICE se lleve a alguien, y en manifestaciones.

¿A qué crees que se deba el cambio sobre cómo se ejerce la autodefensa?

No me considero una persona violenta y reconozco el trauma de haber crecido con violencia. Al mismo tiempo es frustrante ver qué tan empoderado está ICE que llega a ser súper violento y nos sentimos sin la capacidad de defendernos. No es que prefiera uno a otro, pero a través de estas esculturas medito cómo podemos defendernos. La pieza que está encajada en el suelo podría representar un tipo de defensa: la comunidad.

Es fuerte la idea de ver cuál es la mejor forma de defenderte en donde vives.

Rumbo al desorden, escultura de adobe con la que el creador representa la vulnerabilidad. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL

No te sientes seguro ni en tu propia casa y ese sentimiento ya no sólo es en un barrio, ya es en todo el país. Ya se está sintiendo afuera del contexto de las personas marginalizadas, ya es algo que se está conociendo en comunidades blancas. No deberíamos tener que pensar, imaginar y planear cómo defendernos, pero a la vez tenemos el ejemplo de Palestina muy presente de cómo la gente ha sido desalojada de sus tierras.

Lee también Adiós a Alfredo Bryce Echenique; Perú despide a uno de los grandes autores de la literatura latinoamericana

¿Cómo es vivir hoy en día en Estados Unidos?

Es frustrante. Depende de a quién le preguntes; yo me siento más marcado por el color de mi piel y por ser una persona Queer. Creo que quienes comparten eso comparten el mismo sentimiento que siempre hemos tenido: este país no fue construido para nosotros. Lo que estamos viendo actualmente con esta administración es que descaradamente está deshaciendo la Constitución, que según es el corazón de la idea que es EU. Ya ha habido ciclos de represión policiaca, pero lo que estamos viviendo ahorita se siente más fuerte y distinto. Es importante que la gente empiece a abrir los ojos y ojalá que la unidad que vemos en las manifestaciones forme redes de apoyo para imaginarnos un mundo distinto. Es un tiempo que crea mucha ansiedad y miedo.

Juntas en Ricardo Flores Magón, Durango, pieza con la que honra a su familia. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL

¿Qué piensas sobre el cuidado y la vulnerabilidad en estos tiempos tan hostiles?

El cuidado es algo que aprendí al ser artista. La comunidad te apoya y respalda. El cuidado también se ve en la obra de adobe, por la experiencia de que cuando salí del closet, a mi papá le costó mucho aceptarlo. Pedirle que me enseñara a trabajar el adobe fue lo que nos acercó, no hubo charlas profundas, sólo sobre adobe, pero fue el primer paso para sanar. El cuidado tiene mucho que ver con cómo sostener una relación con la tierra. La vulnerabilidad consiste en exponerse y ahí hay mucho poder porque uno expresa una verdad. Hay vulnerabilidad en entrar a una conversación sin bloques como los que hago en adobe, que requieren cuidado en su proceso, desde preparar el adobe, hasta repararlo y preservarlo. Las obras de adobe son una metáfora.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.