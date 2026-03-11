Más Información
El escritor y poeta Luis Téllez- Tejeda falleció la mañana de este miércoles, 11 de marzo, a los 43 años, según confirmaron las cuentas de redes sociales de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM y de la Revista de la Universidad.
Luis Téllez-Tejeda, nacido en Naucalpan en 1983, consolidó una trayectoria versátil en las letras mexicanas contemporáneas. Como egresado de Lengua y Literatura Hispánicas de la UNAM, su formación académica fue siempre el cimiento de una labor que transitó con naturalidad entre la creación poética, la crítica literaria y la formación de nuevos lectores.
Fue editor del boletín sobre literatura infantil-juvenil y promoción de lectura Puntos y Líneas, coordinó el área de publicaciones del capítulo México del International Board on Books for Young People.
Impartió talleres de creación literaria para niños de poblaciones vulnerables dentro del programa Alas y Raíces. Publicó reseñas y artículos en Libros de México, El Bibliotecario y Solario. También fue colaborador en publicaciones como Viento en Vela, Literal, Revista de la Universidad, Punto de Partida, el suplemento cultural Arena y el periódico Unomásuno.
