El escritor y poeta Luis Téllez- Tejeda falleció la mañana de este miércoles, 11 de marzo, a los 43 años, según confirmaron las cuentas de redes sociales de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM y de la Revista de la Universidad.

Despedimos con mucha tristeza a Luis Téllez Tejeda, el querido Pávido Návido (1983–2026). Escritor e investigador, se dedicó a rescatar la lírica tradicional y a compartir el gusto por la lectura con niñas y niños.



En Literatura UNAM, lo recordamos especialmente por sus…

Luis Téllez-Tejeda, nacido en Naucalpan en 1983, consolidó una trayectoria versátil en las letras mexicanas contemporáneas. Como egresado de Lengua y Literatura Hispánicas de la UNAM, su formación académica fue siempre el cimiento de una labor que transitó con naturalidad entre la creación poética, la crítica literaria y la formación de nuevos lectores.

Fue editor del boletín sobre literatura infantil-juvenil y promoción de lectura Puntos y Líneas, coordinó el área de publicaciones del capítulo México del International Board on Books for Young People.

Impartió talleres de creación literaria para niños de poblaciones vulnerables dentro del programa Alas y Raíces. Publicó reseñas y artículos en Libros de México, El Bibliotecario y Solario. También fue colaborador en publicaciones como Viento en Vela, Literal, Revista de la Universidad, Punto de Partida, el suplemento cultural Arena y el periódico Unomásuno.

