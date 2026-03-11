El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) afirma que la construcción de los Parques de la Memoria, sitios turísticos cercanos a las estaciones del Tren Maya, fueron avalados por el Consejo de Arqueología y se realizaron “siguiendo la normatividad vigente”.

“El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aclara, sobre señalamientos en medios de comunicación y redes sociales de destrucción del patrimonio cultural y "reconstrucción" de edificaciones arqueológicas en los Parques de la Memoria ubicados en la región sureste del país, que todos los trabajos vinculados con dichos espacios han sido avalados por especialistas del Consejo de Arqueología de la dependencia, y se han realizado de acuerdo con la normatividad vigente”, se puede leer en un comunicado compartido en las redes sociales del Instituto.

La información señala que el salvamento arqueológico realizado en el Tren Maya –dirigido por Manuel Pérez Rivas-- “permitió un importante levantamiento fotogramétrico, de vuelos LiDAR y escaneos 3D que garantizan un registro digital exacto de cómo se encontraron las edificaciones”.

“El INAH agrega que se utilizaron procesos científicos de consolidación estructural, los cuales son necesarios para evitar el colapso de edificios que han estado expuestos por siglos al intemperismo”, señala el comunicado.

Y agrega que utilizaron una técnica denominada anastilosis, que consiste en el reacomodo de elementos originales que se encuentran dispersos en el sitio, “por ejemplo, los derrumbes causados por el paso del tiempo en una estructura prehispánica, lo que permite un riguroso estudio de compatibilidad y marcas de unión”.

Por último, señaló que se han dado a conocer los procesos técnicos “en múltiples actividades de divulgación”. “Entre ellos el responsable del citado salvamento arqueológico, Manuel Pérez Rivas, han dado a conocer los procesos técnicos verificados”.