El zafarrancho protagonizado por el expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alito Moreno, acaparó casi toda la atención mediática esta semana, en uno de los eventos que será de los más recordados en la historia de la Comisión Permanente del Senado.

El enfrentamiento ocurrió durante la clausura de la asamblea, mientras los legisladores entonaron el Himno Nacional, fue ahí cuando el priista le reclamó a Noroña, presuntamente por no dejarlo hablar y ambos comenzaron a forcejear durante unos segundos.

En los videos difundidos en redes sociales se muestra cuando Alito Moreno empuja al presidente del Senado y luego le tira un manotazo al cuello, mientras el morenista trata de eludir el golpe. El momento del enfrentamiento se viralizó rápidamente desatando una ola de memes.

En medio de la pelea, Emiliano González, colaborador de Noroña, fue empujado y después apareció con collarín, lo que desató una ola de memes que inundó las redes sociales.

Foto: Vía X.

Y en noticias más amables, la cantante Taylor Swift compartió fotografías en su cuenta de Instagram: anunciando su compromiso con el jugador de futbol americano del Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Por esta razón, muchos internautas no dejaron pasar esta noticia y comenzaron a difundir una variedad de memes a través de las redes sociales.

a mi amiga personal taylor swift le pidieron casamiento con un anillo q tiene una piedra enorme porque a ella le gustan las shiny things y no merece anillos de papel pic.twitter.com/WwlrKRd9CB — agus (@harrytetooon) August 26, 2025