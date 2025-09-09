Más Información

Natalia Pollack es la nueva directora de, luego que en primavera Cándida Fernández se retirara del cargo.

Pollack, quien hasta ahora ocupaba el cargo de directora del Museo de Arte Moderno del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura , estará a cargo de las áreas culturales del banco, entre las que se encuentran Fomento Cultural, Patrimonio Artístico, Casas Señoriales, Foro Valparaíso y Archivo Histórico.

“Estamos seguros de que, junto con todo el talentoso equipo que encabezará, podremos fortalecer nuestras iniciativas de desarrollo cultural a la vez que impulsamos innovadoras estrategias hacia el futuro”, informó Banamex en un comunicado de prensa.

La nueva directora es licenciada en Historia del arte por la Universidad Iberoamericana. Estudió la Maestría en Historia del Arte, enfocada en arte moderno, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Desde 2019 y hasta 2025 fue directora del Museo de Arte Moderno (MAM) de la Ciudad de México. Es especialista en gestión cultural, administración de colecciones de arte y producción de exposiciones.

También fue encargada de los programas artísticos de la Coordinación Nacional de Animación Cultural de Conaculta, subdirectora de la Coordinación Nacional de Artes Visuales del INBAL y directora de Apoyo al Desarrollo Artístico del FONCA.

Colaboró en el departamento de curaduría del Museo Carrillo Gil, estuvo a cargo de la fototeca del Museo Nacional de Arte y fue coordinadora del Instituto de Liderazgo en Museos A.C., así como y la Fundación Casa Wabi.

