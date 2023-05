La semana terminó con dos noticias que, de una u otra forma, todos sabían que en cualquier momento podrían suceder y, sin embargo, causaron sorpresa: la primera, el Premio Princesa de Asturias para el escritor japonés Haruki Murakami —el galardón más importante debajo del Nobel—; la segunda, la actividad que ha mostrado el volcán Popocatépetl en días recientes.

De pilón, una noticia que no por estar en otra línea generó una menor ola de memes: el nuevo uso compartido de Netflix.

"De qué hablo cuando hablo de... no ganar el Nobel"

Es muy probable que Murakami sea el escritor nipón más famoso del mundo y uno de los más vendidos.

Novelas como "Tokio blues" y "Kafka en la orilla" le dieron fama, pero su popularidad también se debe a la etiqueta de eterno candidato al Nobel: muchos son los que, año con año, compiten por el premio, pero pocos llegan a ser vistos como el ícono de la candidatura eterna.

Para la flora y fauna del universo memero no basta con alcanzar galardones como el Franz Kafka (2006) o el Jerusalén (2009), que cualquier mortal envidiaría: si no se conquista el Everest de los premios, nada de lo anterior cuenta.

En fin, hace escasos días, a Murakami (casi) se le rompe la maldición. Podríamos decir que peleó a muerte con colegas de oficio como Julian Barnes y Javier Cercas, quizá como no se ha visto ni en los mejores enfrentamientos de Mortal Kombat. Al final, se hizo con el Princesa de Asturias. Basta ver la lista de ganadores como para darse cuenta que en ella abundan decenas de nombres que podrían haber tenido sin problemas el Nobel (nuestro Juan Rulfo, por ejemplo).

Además del Princesa de Asturias, un premio le tocó a Murakami: el de los memes de esta semana.

Captura vía Twitter.

Captura vía Twitter.

Las amenazas de Don Goyo

El 22 de mayo, el Popocatépetl, volcán más activo de México y bautizado por la prensa internacional como "el más peligroso", lanzó material incandescente. La caída de ceniza y la emisión de medidas precautorias mantienen en alerta a quienes viven en las inmediaciones del volcán: se pide cuidar a las mascotas, usar cubrebocas, tapar ventanas, tener a la mano una mochila de emergencia con documentos personales.

El Semáforo de Alerta Volcánica ha cambiado al amarillo Fase 3 y Protección Civil no dejó de monitorear a Don Goyo. A pesar de que en días recientes se registró una disminución en la caída de ceniza, la preocupación no es para menos. La expulsión de más material incandescente, las fumarolas, lo verosímil de que, al menos, los alrededores del volcán queden cubiertos por el polvo negro y se registre un sismo en la Ciudad de México son lo que mantiene en alerta a la población.

Sin embargo, algo caracteriza ya no a la comunidad memera, sino a los mexicanos per se: la irreverencia, el humor negro y la capacidad de reír en medio de la adversidad.

Captura vía Twitter.

Captura vía Twitter.

Una sorpresa de Netflix... otra vez

La plataforma de streaming volvió a sorprender a sus usuarios con cambios en las políticas de uso compartido. El 23 de mayo, la empresa de entretenimiento anunció que las cuentas compartidas no pueden utilizarse en un departamento que no sea el del usuario principal.El cambio no le causó gracia a la mayoría, puesto que justo, casi como una ventaja histórica, Netflix permitía la posibilidad de compartir una cuenta desde zonas lejanas entre sí.

Sobre explicar por qué los suscriptores descargaron su frustración en el mar de memes que es el internet.

Captura vía Twitter.

Captura vía Twitter.

