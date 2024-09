”Mi música ha cambiado a través de las piezas. Se trata de una confrontación con el escucha para descubrir mundos sonoros abstractos que yo diseño con la computadora. Espero que haya una especie de intercambio, que el público pueda hacer su parte y ponerle atención a una música contemporánea que no puede suceder, que no puede funcionar si no nos acercamos a ella poniendo atención”, afirma el compositor Rodrigo Sigal, quien recibirá mañana la Medalla Bellas Artes 2024, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, por la implementación de nuevas tecnologías en la creación de música electroacústica y atmósferas sonoras.

Mi música requiere de la atención completa del escucha durante unos minutos, dice Sigal: “Detener al mono interior y darle la oportunidad al público de que sucedan cosas que no se esperan. A la hora de escuchar, uno tiene expectativas y a mí, básicamente, me gusta tratar de romper eso. Me interesa el presente en la experiencia del acto musical. Trato de hacer una música que, si el público le da una oportunidad, tenga un efecto en él. El objetivo, para mí, es conmover y para eso el público tiene que hacer su parte, que va más allá de estar presente como espectador”, señala el compositor nacido en Ciudad de México en 1971 y asentado en Morelia, Michoacán, donde fundó el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS).

"Yo llegué a la música a través de la tecnología. Me acerqué a la música a través de las computadoras. Hoy, en día, me doy cuenta que esta medalla, que me hace sentir honrado y encantado, muestra que el INBAL y el jurado han valorado no sólo mi carrera como creador y compositor, sino como gestor. A través del Centro hemos creado publicaciones, revistas y libros; desde hace siete años tenemos en coordinación con la UNAM la licenciatura, la primera en su tipo, en Música y Tecnología Artística en el campus Morelia. Ahora soy profesor de tiempo completo en la UNAM y esto, en cierta forma, redondea que el INBAL haya considerado no sólo la parte creativa, sino la de gestión", abunda.

Su interés, cuando logra esta conexión con el público, es que su música sea interesante y novedosa; que confronte al oyente con ideas y le haga experimentar el concierto. Lo que compone, explica, es raro porque está cargado en la tecnología y no funciona en grabación ni en video. Sólo funciona en concierto y muchas veces, en dichos conciertos, no hay nadie en el escenario. Entonces, la experiencia del público puede ser la de un extrañamiento o algo contraproducente.

"En México y América Latina la música con nuevas tecnologías se consolidó a lo largo de estos años con la masificación de las herramientas tecnológicas a través del internet. Siempre fui melómano. Me la pasaba escuchando música con mi papá y mi abuelo. Aparecían compositores sobre todo europeos y norteamericanos, así como algunos argentinos y chilenos que usaban los sonidos electrónicos con creatividad. Allí me enamoré de eso", cuenta y señala desde grupos de rock progresivo hasta la fascinación por compositores como Karlheinz Stockhausen y Mauricio Kagel.

Hace unos meses, Rodrigo Sigal publicó Silo, su disco más reciente bajo el sello de Urtext, “que está muy comprometido con la música contemporánea mexicana”, mientras que, en el Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías, Visiones Sonoras, del que es fundador y director, estrenará "Prey and obey", pieza que le comisionó un coro de Estonia y que interpretará el ensamble Tumben Paax: “Tiene muchas voces y computadoras. Hay una experiencia escénica importante. Eventualmente se grabará, estoy trabajando para el próximo año grabar las piezas de mi estancia en Estados Unidos con la beca de la fundación Fulbright”, afirma Sigal.

Fueron diez meses los que estuvo en la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, desarrollando un proyecto de investigación sobre estrategias de composición de música con tecnología y componiendo nuevas obras, como la ya citada "Prey and obey", la primera de ellas que se estrenará. "El resto del año me concentraré en retomar mis actividades en el CMMAS y estrenar las obras que trabajé con la beca Fulbright. A partir de enero y febrero del próximo año comenzaré con unos proyectos de composición para orquesta de cámara y nuevas tecnologías con video y un sistema interactivo. Tengo una serie de giras, oportunidades de tocar en Austria, Canadá y Estados Unidos, además de varios conciertos en México".

El Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías, Visiones Sonoras se llevará a cabo del 24 al 28 de septiembre en Morelia y en esta edición, la 20, le rendirá homenaje al compositor Javier Álvarez Fuentes, quien falleció el 23 de mayo de 2023. “Esto ha sido parte central de mi proyecto de vida y mi proyecto como compositor”, cuenta sobre el festival, el cual, por cierto, surge del CMMAS.

Es importante destacar que Sigal hizo su posgrado en Inglaterra con Álvarez Fuentes, “uno de los compositores más importantes de América Latina y México. Él es el autor de la música de Cronos, la película de Guillermo del Toro y tiene obras que se tocan en todo el mundo. Álvarez fue muy cercano a las actividades que hicimos con música y tecnología en el CMMAS".

En esta edición del festival participan 13 países y, además de los conciertos, habrá conferencias. Sus sedes son el CMMAS y la Casa de la Cultura en el Centro de Morelia. Más información del festival en la página web: visionessonoras.org.