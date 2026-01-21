Más Información

"A mediados de noviembre, nuestro padre. Durante los primeros días de hospitalización estuvo en estado muy grave; los doctores incluso pensaron que no sobreviviría" relatan Camila y Berenice, hijas del , quien hoy ya está en casa en camino hacia su recuperación, pero frente a una que , por lo que a través de redes sociales, la familia del autor de "No todos los hombres son románticos" han emprendido una campaña de donación para saldar la deuda.

"El panorama médico ha mejorado considerablemente pero la carga económica sigue siendo muy difícil de sostener. La deuda total es una suma enorme, imposible de cubrir para nuestra familia. Hemos decidido establecer una meta de donativos de $1,000,000 pesos (55 mil dólares), con el objetivo de poder cubrir honorarios médicos, parte de la deuda con el hospital, además de otros gastos (que el seguro por tratarse del mismo evento, tampoco está cubriendo), y así aliviar en lo posible, la carga económica que esta situación ha implicado", señalan en un mensaje en el que llaman a amigos, editores, lectores y gente de la comunidad cultural a hacer un donativo en

Camila y Berenice Manjarrez señalan que "afortunadamente, gracias al trabajo de excelentes médicos, al acompañamiento constante de amigos y familia, y a las muchas muestras de cariño y buenos deseos recibidos, Héctor logró superar ese momento crítico." Tras remontar la gravedad vino, aseguran, una nueva y dura etapa.

Lee también:

"El seguro médico rechazó el caso, algo que jamás imaginamos como una posibilidad.

La cuenta del hospital, incluso después de haber cubierto algunos honorarios médicos y pagos parciales al hospital, asciende a 2 millones de pesos (110 mil dólares).

Desde noviembre hemos intentado por todos los medios que el seguro reconsidere su decisión, sin obtener una respuesta favorable hasta ahora", apuntan las hijas del narrador y traductor mexicano.

Apuntan que aunque el monto total adeudado es mayor, alcanzar la meta de recaudación de in millón de pesos, les permitiría avanzar y cerrar algunas partes de este proceso.

Lee también:

"Hoy, con la salud de nuestro papá encaminada, el reto principal es poder enfrentar las consecuencias económicas de esta emergencia", reiteran en su mensaje donde señalan que "Héctor está en casa desde principios de diciembre. Durante este tiempo ha requerido atención de enfermería las 24 horas y se encuentra en espera de distintas terapias de recuperación. Afortunadamente, su proceso ha sido asombroso y los doctores vislumbran que pueda retomar gradualmente algunas actividades de su vida cotidiana en el transcurso de este trimestre."

En el mensaje que acompañan con una foto donde se ve a Héctor Manjarrez aun con una sonda colocada, Berenice y Camila cierran su llamado diciendo: "Con mucha humildad y el corazón en la mano, compartimos nuestra situación. Cualquier apoyo, por pequeño que sea, es profundamente valioso, así como ayudar a compartir esta información."

Y así lo han hecho amigos y editores como Tanya Huntington, Héctor Manuel Perea, Ediciones Era, la Fundación Carmen Toscano y el Festival de Industrias Creativas y Culturales, entre muchos más, han compartido el mensaje y se han sumado al llamado de Apoyo para gastos médicos de Héctor Manjarrez".

