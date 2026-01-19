Antes de arribar a la novela con "Un asesino solitario", en 1999, y deslumbrar con su prosa a propios extraños, el escritor Élmer Mendoza publicó al menos seis libros de cuentos, algunos como "Trancapalanca" han sido recuperados y reeditados.

Un par de esos volúmenes podrían sumarse al relanzamiento que DeBolsillo (sello de Penguin Randon House) ha comenzado a hacer de todas las novelas en las que escritor tiene como protagonista al detective Édgar “el Zurdo” Mendieta, un relanzamiento con nuevo formato, nuevas portadas, con costos más bajos y dirigidas a un público joven.

El relanzamiento de novelas como "Balas de plata", "La prueba del ácido", "Nombre de perro" y "Ella entró por la ventana del baño", calientan el mercado para la llegada de la nueva novela de Mendoza: "La sirena y el jubilado", publicada por Alfaguara y que presentará la última semana de febrero, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

“Me dio mucha alegría ver las primeras ediciones en las librerías, firmar ejemplares, que sean ediciones masivas; publicarán todas las novelas de “el Zurdo” Mendieta, siempre es importante y estimulante encontrar nuevos lectores, personas que han oído hablar de tus libros, que no los consiguen, que de pronto pueden tener una edición a la mano y que además es una edición bastante atractiva para lo que están buscando y lo que les gusta leer”, afirma el narrador y catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Señala que, aunque a veces le han sugerido intervenir sus novelas cuando se van a reeditar, realmente no le gusta, “yo siempre digo que no porque tengo que continuar escribiendo y eso es lo que me interesa, estas ya salieron como salieron. Ojalá que los errores que tienen, que tienen errores, sean parte de la escritura. Yo siempre voy sobre lo nuevo, sobre lo que viene, como dice la canción: ‘lo que pasó, pasó…’”.

El colaborador de EL UNIVERSAL dice que con esto toda su obra ya está en Penguin, aunque reconoce que hay alguna obra que podrían recuperar, pero es de antes de "Un asesino solitario", como recuperaron el libro de cuentos "Trancapalanca", “pero es una cosa que realmente no la estoy pensando; si en algún momento hay que hacerlo pues habrá que buscar los cuentos que deben andar por ahí; tampoco es una cosa que me interese tanto. No es que no tenga valor, porque yo trabajé muchísimo para llegar a 'Un asesino solitario', pero ahora tengo bastantes proyectos por desarrollar y es a los que me quiero dedicar”.

"Un asesino solitario" no sólo fue su entrada por la puerta grande a la literatura que lo definió como “el patriarca de la literatura norteña”, como lo llamó el escritor Arturo Pérez-Reverte, sino que esa novela se convirtió en un parteaguas para la narrativa mexicana.

“Hace poco vi una página de 'Un asesino solitario' y dije: ‘Yo hice esto. ¿Cómo me atreví?’ Porque realmente es un código. Entendí por qué los editores españoles me dijeron: ‘estás creando un código nuevo de narrativa’. Y ahora que vi una página dije, ‘Dios mío, qué bárbaro’. Me dio escalofrío, y lo hice hace veintitantos años”.

Ahora se prepara para la salida de 'La sirena y el jubilado', “es una novela distinta, es una novela de mujeres políticas. Es una novela que empecé a escribir hace mucho. Yo hasta había pensado en escribirla a partir de un personaje real, pero después decidí que no. Cuando en las elecciones pasadas hirieron o mataron a más de 60, 70 mujeres y políticos, dije, ‘¿Cómo es posible? ¿Qué pasa?’ Y además el dato que yo tenía de que en México agredían a 10 mujeres diario, dije ‘¿cómo es posible?, ¿qué nos está pasando?’ Porque los agresores no eran solo hombres, eran mujeres también, ¿en qué sociedad nos estamos convirtiendo? Tan caníbal, y eso me dio mucho ánimo para la creación de este personaje, de los ambientes, y sobre todo las mujeres que realmente se dedican a la política”.

Su idea original fue mostrar qué está pasando contra las mujeres, “yo que fui criado por mujeres y que me enseñaron que a las mujeres se les respeta... Esa es la génesis de 'La sirena y el jubilado'.

Élmer Mendoza asegura que la novela es ficción pura pero llevada al extremo. “Entre los que serían los antagonistas, yo puse a un poderoso que es protegido por los narcos”.

Al escritor le gusta que hablen de él, aunque hablen mal. “Quiero que lean mis libros, que los estudien, que hagan tesis, es como parte del juego y es muy fascinante... Qué bueno que hay personas que se interesan y que lo siguen leyendo, porque la literatura mexicana existe en la medida que puede ser leída y pueda ser compartida y podamos hablar de lo que estamos haciendo, de nosotros y de lo que hicieron nuestros maestros también. Yo nunca me olvido de mis maestros porque realmente son muy importantes. Y no solamente cuando estoy hablando, sino cuando estoy trabajando me pregunto qué harían ellos”, concluye.