Luis Goytisolo (Barcelona, 1935), narrador, ensayista e integrante de una familia prolífica de escritores, publicó en 2013 Naturaleza de la novela, una reflexión sobre su origen y desarrollo, acompañada de una selección y comentario de algunos fragmentos de obras que él considera fundamentales para la configuración estructural de este género literario.

Para empezar, Goytisolo describe algunas de las características del Renacimiento europeo, como son los movimientos de reforma religiosa, la constitución de los estados nacionales, la evolución de las lenguas romances, la recuperación de los clásicos grecolatinos y el acceso directo e individual a los textos bíblicos, sobre todo a partir del movimiento luterano.

En este ambiente de libertades relativas, se experimenta un desarrollo sin precedentes de las ciencias, las artes y la literatura, aunado al progreso material por la expansión del comercio y el crecimiento de los burgos, espacios donde emerge la burguesía, con capacidad para consumir bienes materiales y también satisfactores del espíritu. Especialmente aparecen los consumidores de libros.

Crédito: Archivo de El Universal

A mediados del siglo XV, Johannes Gutenberg (c. 1400–1468) remodeló la imprenta e imprimió la Biblia y abrió el camino a los textos “profanos”. El acontecimiento ha sido de tal magnitud que solo a finales del siglo XX, con la aparición de la computadora y las tecnologías digitales, pareciera haber menguado su poderoso influjo. Pero en su momento fue el motor del avance de la literatura de ficción y la principal responsable de la aparición de los lectores.

El Quijote es la novela germinal del género en la era moderna, pero también representa una síntesis de la tradición que viene de la épica griega, la narrativa grecolatina, los cantares de gesta, La divina comedia, El Decamerón de Boccaccio, El Lazarillo de Tormes, Gargantúa y Pantagruel, La Celestina y, desde luego, las novelas de caballería.

Con todo este material, más el indiscutible genio de Cervantes, El Quijote se convierte en una obra canónica porque es capaz de construir un mundo autónomo, con plena conciencia de la ficción y una mezcla de registros lingüísticos, pluralidad de voces y personajes de diversos estratos sociales, donde convive la solemnidad con la ironía, el humor y el sarcasmo, para dar cuenta de la vida cotidiana del humano, demasiado humano.

La novela moderna nació tematizando la lectura, como en una suerte de bipolaridad irreductible. Don Quijote, antes que nada, fue un lector, cuyas andanzas se popularizaron por los lectores; Madame Bovary, de Flaubert, también fue una lectora y, justamente con Flaubert, la novela tiende al objetivismo y da un salto hacia el tiempo presente. La lectura también es un tema importante en la obra y la vida de Marcel Proust; forma parte de su poética.

El siglo XX, según Luis Goytisolo, mata al narrador omnisciente e instaura el relato fragmentario, los flujos de conciencia y el perspectivismo. En este proceso participan también James Joyce y William Faulkner y Thomas Mann, los arquitectos definitivos de la narrativa del siglo XX.

Naturaleza de la novela es un ensayo inteligente y provocador. Pero dar tanto peso a la Biblia como detonador de la novela moderna me parece excesivo, sobre todo frente a una tradición milenaria de literatura “profana”. También deja fuera la narrativa latinoamericana. No hace ninguna mención al Boom. Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa no existen. En cambio cita a Borges, que no fue novelista, por convicción propia.

La novela parece haber nacido de un ritual en que velar y vestir las armas (El Quijote, I, cap. III) es un ejercicio necesario, por lo menos para seguir ganando lectores.