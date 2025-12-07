Ahora los memes tuvieron como protagonistas a viejos clásicos que vemos cada año: la primera semana de diciembre, que representa la verdadera llegada inminente del fin de año, y el Spotify Wrapped con los compartidos de los gustos, disgustos y extravagancias de cientos de miles de usuarios de la plataforma de streaming.

Blanca Navidad…

La temporada favorita de millones ha empezado. Navidad, Año Nuevo y el final de un ciclo entre el encanto y lo caótico de estas fechas. Pero el fin de año también aparece como una oportunidad para reflexionar sobre lo que se hizo y lo que no, y es una ventana para los planes de 2026. Y esto fue aprovechado, desde el primer día del mes, por usuarios que bombardearon las redes sociales con memes que describen bien este coctel de emociones.

Fotos: Vía X.

Fotos: Vía X.

Fotos: Vía X.

Fotos: Vía X.

Lee también: Con “Balada de un hablador”, el artista Miguel Calderón se aventura a hacer teatro

El recuento de Spotify

Hay usuarios, en verdad, que esperan con ansias el lanzamiento del Spotify Wrapped, ese resumen de canciones, artistas, álbumes y géneros escuchados durante todo el año. Y esta función, que desde 2016 es la delicia de los usuarios de Spotify, no está exenta del tribunal humorístico de las redes sociales.

Fotos: Vía X.

Fotos: Vía X.

Fotos: Vía X.

Con información de Nara Muñoz y Fidel Frutis

Lee también: Ser parte, agradecer y contribuir: una vida con la Universidad