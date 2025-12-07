Más Información

Ahora los memes tuvieron como protagonistas a viejos clásicos que vemos cada año: la primera semana de diciembre, que representa la verdadera llegada inminente del fin de año, y elcon los compartidos de los gustos, disgustos y extravagancias de cientos de miles de usuarios de la plataforma de streaming.

Blanca Navidad…

La temporada favorita de millones ha empezado. Navidad, Año Nuevo y el final de un ciclo entre el encanto y lo caótico de estas fechas. Pero el fin de año también aparece como una oportunidad para reflexionar sobre lo que se hizo y lo que no, y es una ventana para los planes de 2026. Y esto fue aprovechado, desde el primer día del mes, por usuarios que bombardearon las redes sociales con memes que describen bien este coctel de emociones.

El recuento de Spotify

Hay usuarios, en verdad, que esperan con ansias el lanzamiento del Spotify Wrapped, ese resumen de canciones, artistas, álbumes y géneros escuchados durante todo el año. Y esta función, que desde 2016 es la delicia de los usuarios de Spotify, no está exenta del tribunal humorístico de las redes sociales.

Con información de Nara Muñoz y Fidel Frutis

