Con la obra “Balada de un hablador”, el artista Miguel Calderón se aventura a hacer teatro por primera vez, junto a su colaboradora Andrea Paasch, con quien desde hace ocho años ha trabajado en la producción de cine, video y documental.

La obra de teatro es una comedia en cuatro actos que cuenta el triángulo entre un psicoanalista, su hija que sale con uno de sus pacientes. Esta historia, donde destaca el humor ácido y la tensión psicoanalista, se presentó durante sólo ocho funciones, siendo hoy sábado 6 de diciembre su último día, con funciones a las 12 y 19 horas en el Pabellón Escénico. La entrada es libre.

Calderón, quien ha exhibido su arte en recintos como el Museo Tamayo, MARCO y kurimanzutto, dice en entrevista que incursionar en el teatro fue algo repentino a partir de una invitación de la Colección Isabel y Agustín Coppel (CIAC).

“La gente me ha estado preguntando ‘¿ya haces teatro?’ Y de broma les digo que Andrea y yo ya somos dramaturgos. De alguna manera el término me está llamando la atención”, dice Calderón quien aunque de momento se concentrará en sus proyectos pendientes, no descarta volver al género teatral.

Paasch, quien ha trabajado en la coordinación de exposiciones y como productora de largometrajes, comenta que la diferencia más notable entre hacer cine y arte plástica con el teatro es el manejo del tiempo:

“Ver ensayo tras ensayo se vuelve un poco parecido a lo que sentíamos en la sala de edición, pero también hay un punto en el teatro en el que el texto ya está terminado, la puesta en escena ya está terminada y ahí hay que soltar a los actores, en tiempo real. Ahí ya no hay nada que hacer, se entrega la responsabilidad al equipo de actores”.

Ese equipo de actores son Julián Segura, Fernanda Echeverría, Enrique Singer, Ulises Martínez, Ariane Pellicer y María Fernanda Díaz. Mientras que la escenografía estuvo a cargo de Ivonne Fuentes, el vestuario fue de Gabriela Fernández y en la producción corrió por parte de Magnolia de la Garza y Paloma Gómez, así como la asistencia de dirección fue de Olga Rodríguez.

Calderón, quien comenta que para este proyecto siguieron sus instintos, dice que el teatro es un “mundo muy desconocido para mí” y le parece “muy emotivo”:

“Para mí sí hay algo similar de las películas que es que te da la sensación de familia, la conexión con estas personas. Ha sido surreal. Yo soy muy impulsivo y ansioso y eso ha sido todo un reto, cada función me genera mucha adrenalina, algo que creo que ya no me pasa tanto con las películas”.

“Balada de un hablador” es apta para mayores de 13 años y tanto Paasch, como Calderón consideran que es una buena oferta para un fin de semana en familia. El Pabellón Escénico se encuentra en la 1º sección del Bosque de Chapultepec, a un lado del Auditorio Nacional.

rad