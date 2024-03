Este lunes 10 de marzo arranca la duodécima edición del Festival Internacional de Lectura de Yucatán (Filey), donde la programación va más allá del libro.

“Es la única feria dedicada a la lectura y no al libro. Esa es una característica particular que hace única a esta feria. El libro es un objeto maravilloso, no se necesita más que el paquete de hojas para trasladarse a otros mundos. Pero hay distintos tipos de lectura, el de las artes visuales, las escénicas, el cine y otras expresiones artísticas”, explica María Teresa Mézquita Méndez, directora de la Filey.

Partiendo de la mirada de la lectura, esta edición se desarrollará con el lema “Leer con los cinco sentidos”. La directora del encuentro explica que, a partir de esa frase, construyeron el programa que contará con exposiciones, conciertos, lecturas en voz alta, presentaciones de libros y más.

En la Filey habrá más de 9 mil títulos a la venta de más de 500 sellos editoriales y contará con más de 600 actividades que estarán destinadas a toda la familia.

Habrá un ciclo de cine donde se analizarán películas en las que hay estímulos de nuestros sentidos desde distintas ópticas, adelanta la directora.

En esta edición destacan las entregas de reconocimientos, como el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco al escritor David Toscana, así como el Premio Nacional de Periodismo Filey a Yanet Aguilar Sosa, periodista cultural del periódico EL UNIVERSAL. También habrá un homenaje a la periodista Cristina Pacheco.

Participarán en la feria escritores como Juan Villoro, Carmen Boullosa, Rosa Beltrán, Gustavo Rodríguez, Dahlia de la Cerda, Aura García Junco, Coral Bracho y Paco Ignacio Taibo II.

Entre los otros platos fuertes de la feria se encuentra el congreso internacional de UC-MEXICANISTAS, que tendrá como título “El sexto sentido” y tratará sobre la intuición en la literatura, el arte y otras disciplinas.

También habrá un coloquio sobre Felipe Carrillo Puerto, una presentación musical del libro Armando Manzanero, así como un concierto de la recién integrada Orquesta Miguel Pérez Concha, de la Universidad Autónoma de Yucatán; mientras que en el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (MACAY) habrá una exposición con piezas de Lola Cueto, Melva Medina, Sonia Delaunay y José Pool y el viernes 15 de marzo se realizará una venta nocturna.

“El año pasado el reto fue regresar a la presencialidad, pero en esta ocasión entre nuestras expectativas está descubrir a través de nuestros visitantes e invitados cuáles son los otros caminos de la lectura. La feria está abierta a toda la comunidad, es una feria muy familiar”, agrega la directora.

El encuentro literario se llevará a cabo hasta el 17 de marzo, en el centro de convenciones Siglo XXI, en Mérida, Yucatán. La entrada es libre. Para más información el sitio visite https://filey.org.