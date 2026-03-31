En la misión de “aclarar” la gestión de la Colección Gelman Santander, la secretaría de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, incorporó nuevos datos a fin de dar certeza de lo que les corresponde hacer desde el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) para proteger las 30 obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, María Izquierdo y David Alfaro Siqueiros que tienen declaratoria de Monumento Artístico. Ahora, además de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológico, Artísticos e Históricos, la funcionaria citó la Ley de Aduanas que, dice, es la que marca el regreso de la colección para 2028.

En la conferencia de la Presidenta, Curiel reiteró algo que ya ha hecho muy patente a este diario una fuente cercana al proceso de gestión de la Colección Gelman, que el acervo sigue siendo de coleccionistas mexicanos, que no se va de México y que sólo saldrá al extranjero en itinerancia.

Lee también: Colección Gelman no se vende, solo saldrá de forma temporal para su exhibición: Claudia Curiel; regresará a México en 2028, dice

Pero agregó una novedad: “La exposición y la colección tiene que regresar a México cada dos años como lo marca la Ley de Aduanas, es decir, el convenio marco suscrito a cinco años es de conservación y supervisión, pero la Ley de Aduanas lo ha indicado siempre para exportaciones temporales, regresa cada dos años. ¿Qué va a pasar con la colección Gelman? Que va a regresar en el 2028”.

Reiteró que desde 2010 ha salido más de 30 veces del país, es decir, no es la primera vez que va a itinerar. Sin embargo, hay cuestiones que sigue sin aclarar y donde el INBAL tiene toda la responsabilidad, y es el asunto del registro de propietarios y de salidas y entradas del país, entre 2010 y 2023, antes de que fuera adquirida por la familia Zambrano, como apuntó a EL UNIVERSAL el abogado Luis Cacho, quien fuera titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura.

“Para expedir la autorización para que Monumentos Artísticos salgan del país, de manera temporal o definitiva, el INBAL debe verificar quién es el propietario de dichas obras. Por lo tanto, el INBAL lo sabe, pero se ha negado a proporcionar esa información”, dijo Cacho, y agregó que, como autoridad, debe respetar el derecho humano de acceso a la información.

Lee también: "Nuestro deseo es que se quede en México": Claudia Sheinbaum sobre la colección Colección Gelman

Además, apuntó, que así se puede saber quién o quiénes después de los Gelman han sido los propietarios de los Monumentos Artísticos que son parte de la colección. Dijo que se deben inscribir en el Registro Público de Monumentos Artísticos a cargo del INBAL. “En ese Registro se deben inscribir los cambios de propietario de cada obra que esté considerada Monumento Artístico, por lo que ahí aparecen los cambios de propietario después de los Gelman”.

Incluso, Cacho señaló que hasta ahora no se ha dado a conocer cómo el curador estadounidense Robert Littman adquirió la Colección Gelman, y después la transmitió a la familia Zambrano.

La funcionaria también indicó que la muestra de la Colección Gelman Santander estará en el Museo de Arte Moderno hasta julio, aunque en la página oficial del museo dice que hasta mayo; y la fuente cercana al proceso de gestión señaló que “se está trabajando en eso.”

(Con información de Pedro Villa y Caña y Eduardo Dina)

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc