La muestra “Ideas en tránsito. No-construidos, Enrique Norten/TEN Arquitectos”, que se exhibe en el Museo Franz Mayer, se conforma por 15 proyectos no construidos por Enrique Norten.

La idea, en palabras de Norten, es mostrarle al público no el trabajo que ya ubica, sino las obras que no conoce. Un trabajo en el que se revisita una serie de trabajos que no pudieron construirse durante 35 años (120 documentos, planos y maquetas), los cuales se presentan bajo la mirada curatorial de Pedro Gadanho, quien de 2012 a 2016 fue curador de arquitectura contemporánea en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).

Exhibición "Ideas en tránsito". Foto: Museo Franz Mayer.

El material expuesto procede de los archivos de TEN Arquitectos y abarca los proyectos del Parque SCOP, el Museo Guggenheim de Guadalajara, Centro Comercial Acapulco, el Visual and Performing Arts Library de Brooklyn, la Free Library of Philadelphia, el Teatro Metropolitano de Querétaro, el College Avenue Campus de la Universidad Rutgers en New Brunswick, el Centro de Estudios Perlas del Mar de Cortez, la Torre Santander, el Parque Los Olivos, el Museo del Niño, el Mercado Tepito, una CETRAM, el Museo Nacional de Energía (MUNET) y el Centro de Investigación de Estudios sobre el Agua en Xochimilco.

En la muestra también se proyectan testimonios que figuras como Thom Mayne, Jacqueline Gonzalez Touzet y Tod Williams dan sobre la trayectoria de Norten.

La exposición “Ideas en tránsito. No-construidos, Enrique Norten/TEN Arquitectos” es la segunda entrega de la línea Arquitectura en el Franz, en la que el museo presentó previamente el trabajo de Thom Mayne.

Enrique Norten (Ciudad de México, 1954) es fundador y director de TEN Arquitectos en Ciudad de México, Nueva York y Miami. Tiene una Maestría en Arquitectura de la Universidad de Cornell. Norten fue profesor en University of Pennsylvania y ha sido visitante en Harvard, Columbia, Yale y Berkeley, entre otras instituciones de prestigio internacional. El próximo año el estudio TEN Arquitectos cumple 40 años.

