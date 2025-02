El ambiente disco de Studio 54 y el glamour de los ilustradores de moda Antonio López y Juan Ramos se apoderan de las salas del Museo Franz Mayer con una exposición que inaugura hoy y celebra a este dúo puertorriqueño que marcó la historia de la moda.

A través de 460 piezas, entre las que hay ilustraciones, fotografías, archivos y prendas de diseñador, y en un recorrido guiado por una pasarela y bolas disco, el público mexicano podrá conocer por primera vez el trabajo de estos artistas en Antonio. Moda indomable.

Este “monstruo bicéfalo” de creatividad, como lo describe la curadora Anne Morin, incursionó en la ilustración de moda en los 60 tras migrar a Nueva York. Era una época en la que la foto aún no desplazaba al dibujo en las revistas de moda.

Antonio. Moda indomable presenta por primera vez al público mexicano 460 piezas, entre ilustraciones, fotos, archivos y prendas de diseñador. (26/02/2025) Foto: Museo Franz Mayer

Tras estudiar en el Fashion Institute of Technology (FIT), López y Ramos tuvieron una prolífica carrera publicando en medios de comunicación como Women’s Wear Daily, The New York Times, Marie Claire, Harper’s Bazaar y Elle.

“Para Antonio, la modelo sólo era el punto de partida, porque empezaba a dibujar cosas que no había. Mágico, siempre fue así”, declaró Susan Baraz, modelo y amiga cercana de Antonio.

Además de trabajar para medios de comunicación, Antonio López hizo ilustraciones con fines publicitarios para marcas como Yves Saint Laurent y Oscar de la Renta. Mientras que Juan Ramos, quien tuvo formación en diseño de interiores, diseñó estampados para textiles en Japón; los bocetos y las telas que creó recién se incorporaron al acervo de los artistas y por lo tanto se exhiben por primera vez al público. Otras piezas inéditas presentes en la muestra son tres prototipos de zapatos que hizo el dúo.

“La ilustración de moda es una tradición que se remonta al siglo XVII, en Francia, muchas veces pintores, grabadores y dibujantes plasmaban los modelos que la reina Antonieta iba a usar. El modelo evolucionó, a principios del siglo XX, Paul Poiret fue el diseñador que contempló la ilustración de moda como un arte, pero consideramos que fue Antonio quien realmente elevó la ilustración de moda y va a deconstruir el concepto de moda”, afirmó Morin.

La exposición está dividida en núcleos cronológicos. Para la curadora, la vida de los ilustradores tiene la estructura de una ópera: la aria para presentar a Antonio en Nueva York en 1962 a 1969; el clímax es la época en la que los ilustradores se mudaron a París, de 1969 a 1975 y trabajaron con figuras como Karl Lagerfeld; y el desenlace, de 1975 a 1987, cuando el dúo regresa a Nueva York y sus proyectos se interrumpen con la abrupta muerte de Antonio López en 1987, por complicaciones relacionadas al sida. Juan Ramos falleció por lo mismo, pero en 1995.

Antonio. Moda indomable, que estará abierta hasta el 29 de junio, también permite conocer la historia de la moda y la cultura neoyorquina a través de los ojos de Antonio López, pues se exhibe un gran número de fotos con personalidades como la editora Grace Coddington, los artistas Andy Warhol, Salvador Dalí y David Hockney, las modelos Paloma Picasso, Lauren Hutton, Grace Jones, Pat Cleveland y más, así como páginas de collages que creó López como un diario visual de su vida.

También se presentan obras de Andy Warhol. El público podrá vivir la experiencia de dibujar moda en dos estaciones de dibujo que se disponen dentro de las salas, con cuadernos y maniquíes.