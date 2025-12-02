GUADALAJARA, JAL.- En 2024, el sector editorial privado en México registró una producción de más de 76 millones de ejemplares, lo que representa una reducción del 4.1 %, “y es el segundo decremento consecutivo, al igual que en 2023, que se debe básicamente a la cancelación de las compras del gobierno por sus programas de libros de texto gratuitos para secundaria”, señaló Ignacio Uribe, coordinador de Datos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).

Al presentar los “Indicadores del sector Editorial Privado en México 2024-2025”, esta mañana en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como lo hace cada, año, la industria mexicana dio cuenta que, como consecuencia, “también vemos una baja en la venta de ejemplares, que en este caso es de 2.6% negativo”.

Diego Echeverría, presidente de la Caniem, aseguró que en general “se publicaron 20 mil 54 títulos, que representan una caída del 15%, “producimos 76.4 millones de ejemplares, que son apenas 4% menos que en 2023”, dijo también que las ventas alcanzaron 79.2 millones de ejemplares.

“Sí, es un descenso moderado, pero sobre todo es por la ausencia de las compras gubernamentales; aun así, el sector facturó 11 mil 25 millones de pesos, lo cual quiere decir que en conjunto tuvimos un crecimiento nominal del 4.8. Es un avance modesto, pero es un avance y frente a las condiciones económicas e internacionales es un esfuerzo loable de la industria”, señaló Echeverría.

Ignacio Uribe amplió los detalles sobre el decremento, dijo que, a pesar de la cancelación de las compras gubernamentales, el sector consiguió incrementar su nivel de facturación, pues según los datos, “pasó de 10 mil 493 millones de pesos en 2023, a 11 mil 25 millones de pesos en 2024, lo que representa un incremento del 4.8%”.

La realidad es que la cancelación de las compras de gobierno en las ediciones del libro de texto para secundaria -que en 2022 representaban ventas de más de 37 millones de ejemplares de secundaria-, con la cancelación, que inició en 2023, año en el que se dejaron de vender alrededor de 28 millones de ejemplares, entre texto para secundaria y libros infantiles, para 2024, afirmó Uribe, significó 15 millones de ejemplares menos.

Es decir, la industria editorial mexicana dejó de facturar 500 millones de pesos en 2024 por los 15 millones de ejemplares de inglés que fue el último rubro en ser cancelado de los programas de gobierno de compra de libros gratuitos de secundaria, lo que se suma a los mil 200 millones de pesos que ya había perdido en 2023 en el mismo programa.

Pese a la caída de los indicadores, Echeverría, apuntó, que llegan a esta feria como una cámara fortalecida y renovada, y decirles que México cerró en 2024 con más de 102 mil títulos con metadatos óptimos registrados en la plataforma de Metaboks, que es una plataforma en la cual un intercambio metadatos entre editoriales y librerías, lo cual agiliza los procesos y nos da información más certera y más pronto”, señaló.

Uribe, dijo que el sector de venta de libros para el gobierno venía decreciendo desde hace muchos sexenios "pasó a 0. Vemos también que texto de secundaria para gobierno 0, programa de inglés 0, libros infantiles comprados por gobiernos 0. De igual manera, la facturación del sector se vio afectada por esta anulación, aunque el impacto fue menor debido al precio promedio reducido al que los editores vendían estos ejemplares al gobierno. Aun así, en 2023 y 2024 se dejó de facturar alrededor de mil 700 millones de pesos".

