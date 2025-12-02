Mal de amores, de Ángeles Mastretta; Los corruptores, de Jorge Zepeda Patterson, y No tengo miedo, de Niccolò Ammaniti, son algunas historias basadas en libros que en 2026 lanzará Netflix como serie, además la plataforma ya comenzó el trabajo de adaptación de Aura, de Carlos Fuentes, al formato de película.

Carolina Leconte, VP de Contenido para Netflix en México y de Licencias en Latinoamérica, platica sobre el trabajo hecho con escritores para que sus historias sean llevadas al streaming a propósito de sus res conversatorios en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara: “Del libro a la pantalla: la voz y agencia de las mujeres”; “Ibargüengoitia en la visión cinematográfica de Luis Estrada: estilo, sátira y narrativa” y “Q&A con Javier Castillo y la adaptación a la pantalla de El Cuco de cristal” (5 diciembre).

“Tenemos la responsabilidad muy grande de hallar esas historias que logran trascender al lenguaje audiovisual. En algunas, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, o Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor, era mejor el lenguaje audiovisual de las películas. Pero hay otros títulos que tienen líneas dramáticas que necesitan más tiempo”.

Este año Netflix adaptó seis libros a series. “Por ejemplo, Nadie nos vio partir, de Tamara Trottner, intentamos que la historia resonara en tiempo de una hora y media, fue imposible. Nos fascinaron los personajes y entendimos que acá no había ni malos ni buenos ni blancos ni negros, que la serie era la mejor narrativa para potenciar la historia”.

Y cuenta que es el equipo de contenido con diferentes profesionales quienes hacen transitar la obra literaria en una obra audiovisual. “Con Mal de amores, una serie que estamos adaptando del libro de Ángeles Mastretta, la dirección es de Catalina Aguilar Mastretta y Humberto Hinojosa, desde el principio hicimos un trabajo colaborativo que incluyó a Ángeles Mastretta”.

Para Leconte, hay historias que necesitan un nuevo matiz. “No es coger un libro y traspasarlo, es decantarlo para respetar el ADN, porque por eso nos enamoramos de la historia, pero también es entender cuál es la mejor manera de contarlo hoy día”.

Por ello, dice, valoran mucho trabajar con los autores. “No podemos hacer una obra literaria mejor, pero si podemos acercar nuevas generaciones a estos contenidos”, dice.

Sobre las adaptaciones en puerta, Leconte menciona Mal de amores, de Ángeles Mastretta; Los corruptores, de Jorge Zepeda Patterson; No tengo miedo, basada en el libro de Niccolò Ammaniti. Y películas: Aura, de Carlos Fuentes.