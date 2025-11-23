Más Información

"Poquitos quieren regresar al régimen de corrupción", dice Sheinbaum; presenta avances de Plan Lázaro Cárdenas en Oaxaca

"Poquitos quieren regresar al régimen de corrupción", dice Sheinbaum; presenta avances de Plan Lázaro Cárdenas en Oaxaca

Acusan a Álvaro Díaz de campaña ofensiva sobre desaparecidos; fotos generan polémica en redes sociales

Acusan a Álvaro Díaz de campaña ofensiva sobre desaparecidos; fotos generan polémica en redes sociales

Ramírez Bedolla pide a EU y Canadá proteger migración de la mariposa monarca; acusa uso de plaguicidas

Ramírez Bedolla pide a EU y Canadá proteger migración de la mariposa monarca; acusa uso de plaguicidas

Cae Guillermo “N” presunto integrante del "Sindicato 22 de Octubre" en Ecatepec; también es dirigente de agrupación de taxis irregulares

Cae Guillermo “N” presunto integrante del "Sindicato 22 de Octubre" en Ecatepec; también es dirigente de agrupación de taxis irregulares

Fractura en tubería del Sistema Barrientos ocasiona fuga de agua potable en Atizapán de Zaragoza; varias casas resultan afectadas

Fractura en tubería del Sistema Barrientos ocasiona fuga de agua potable en Atizapán de Zaragoza; varias casas resultan afectadas

Dictan prisión preventiva a "El Licenciado" y siete escoltas de Carlos Manzo; vinculación a proceso está por definirse

Dictan prisión preventiva a "El Licenciado" y siete escoltas de Carlos Manzo; vinculación a proceso está por definirse

¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada

¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada

La Terminal 1 del AICM se quedará sin agua este domingo, ¿por qué?

La Terminal 1 del AICM se quedará sin agua este domingo, ¿por qué?

La gala de "Figuras del Año" de una reconocida revista se convirtió en el escenario del cruce más inesperado y comentado de la semana: el , ambas figuras con un pasado sentimental en común con el cantante.

La fotografía de las artistas posando juntas, sonrientes y en aparente camaradería, fue difundida por la propia Belinda en sus redes sociales, y el resultado fue una explosión de creatividad en el universo digital, donde los memes se coronaron como los verdaderos protagonistas.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Lee también:

Esta noticia se hila con la victoria de , representante de México, como la nueva Miss Universo. También desató una de las controversias más intensas en la historia reciente del certamen y, por supuesto, una avalancha de memes que se apoderaron de las redes sociales.

La victoria de Bosch, la cuarta para México se produjo en medio de serias acusaciones de favoritismo y falta de transparencia.

Exjueces y figuras influyentes, como Natalie Glebova (Miss Universo 2005) y Omar Harfouch (músico y ex juez del certamen), cuestionaron el resultado, llegando Harfouch a calificarla de "falsa ganadora" y a denunciar presiones para votar por la candidata mexicana.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]