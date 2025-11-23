La gala de "Figuras del Año" de una reconocida revista se convirtió en el escenario del cruce más inesperado y comentado de la semana: el encuentro entre Belinda y Cazzu, ambas figuras con un pasado sentimental en común con el cantante Christian Nodal.

La fotografía de las artistas posando juntas, sonrientes y en aparente camaradería, fue difundida por la propia Belinda en sus redes sociales, y el resultado fue una explosión de creatividad en el universo digital, donde los memes se coronaron como los verdaderos protagonistas.

Yo: No me gustan los corridos



*Belinda y Cazzu sacan corridos para tirarle a su ex novio*



Yo: Súbele a esa madre pic.twitter.com/ucmhPOo6TD — 𝔭𝔬𝔩𝔩𝔦𝔱𝔬 𝔠𝔬𝔫 𝔠𝔲𝔠𝔥𝔦𝔩𝔩𝔬 👹🥀🦇 (@brenda_grmntt) January 23, 2025

Esta noticia se hila con la victoria de Fátima Bosch, representante de México, como la nueva Miss Universo. También desató una de las controversias más intensas en la historia reciente del certamen y, por supuesto, una avalancha de memes que se apoderaron de las redes sociales.

La victoria de Bosch, la cuarta para México se produjo en medio de serias acusaciones de favoritismo y falta de transparencia.

Exjueces y figuras influyentes, como Natalie Glebova (Miss Universo 2005) y Omar Harfouch (músico y ex juez del certamen), cuestionaron el resultado, llegando Harfouch a calificarla de "falsa ganadora" y a denunciar presiones para votar por la candidata mexicana.

Venezolanos cuando Maduro les roba las elecciones // Venezolanos cuando Fátima Bosch gana Miss Universo#MissUniverse pic.twitter.com/2S5t7MwoXz — Simpsonito (@SoySimpsonito) November 21, 2025

yo siempre: los concursos de belleza y el nacionalismo deben quedar en el pasado



yo ahorita que fátima bosch ganó miss universo: pic.twitter.com/NtV6bPSiPw — carlos buburrón (@CBuburron) November 21, 2025

