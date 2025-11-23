Más Información
"Poquitos quieren regresar al régimen de corrupción", dice Sheinbaum; presenta avances de Plan Lázaro Cárdenas en Oaxaca
Acusan a Álvaro Díaz de campaña ofensiva sobre desaparecidos; fotos generan polémica en redes sociales
Ramírez Bedolla pide a EU y Canadá proteger migración de la mariposa monarca; acusa uso de plaguicidas
Cae Guillermo “N” presunto integrante del "Sindicato 22 de Octubre" en Ecatepec; también es dirigente de agrupación de taxis irregulares
Fractura en tubería del Sistema Barrientos ocasiona fuga de agua potable en Atizapán de Zaragoza; varias casas resultan afectadas
Dictan prisión preventiva a "El Licenciado" y siete escoltas de Carlos Manzo; vinculación a proceso está por definirse
¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada
La gala de "Figuras del Año" de una reconocida revista se convirtió en el escenario del cruce más inesperado y comentado de la semana: el encuentro entre Belinda y Cazzu, ambas figuras con un pasado sentimental en común con el cantante Christian Nodal.
La fotografía de las artistas posando juntas, sonrientes y en aparente camaradería, fue difundida por la propia Belinda en sus redes sociales, y el resultado fue una explosión de creatividad en el universo digital, donde los memes se coronaron como los verdaderos protagonistas.
Esta noticia se hila con la victoria de Fátima Bosch, representante de México, como la nueva Miss Universo. También desató una de las controversias más intensas en la historia reciente del certamen y, por supuesto, una avalancha de memes que se apoderaron de las redes sociales.
La victoria de Bosch, la cuarta para México se produjo en medio de serias acusaciones de favoritismo y falta de transparencia.
Exjueces y figuras influyentes, como Natalie Glebova (Miss Universo 2005) y Omar Harfouch (músico y ex juez del certamen), cuestionaron el resultado, llegando Harfouch a calificarla de "falsa ganadora" y a denunciar presiones para votar por la candidata mexicana.
