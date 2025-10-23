Con “Don Juan Tenorio… y el precio es la vida”, Ágora Compañía Teatral cumple su octava temporada. La obra, que tiene 27 artistas en escena y música en vivo, se centra en temas como el abuso de poder, el machismo y la impunidad.

“Don Juan Tenorio… y el precio es la vida” está dirigida por Noé Alvarado, cuya trayectoria artística es de más de tres décadas; la producción es de Ágora Compañía Teatral.

En el elenco están Diego Sánchez Thomé, Jorge Arizmendi Garibay, Noé Alvarado, Juan José Pucheta, Lorena Rodríguez, Esteban Montes, Gaby Lucas, Diana Navarro y Andrea Trejo, entre otros artistas.

Además, participa la soprano Ana Silvia Sánchez. La musicalización en vivo es hecha por David Zárate y Hugo Sánchez.

La obra, que tendrá 11 funciones en el Claustro Románico y la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico (Avenida Revolución 1500, Guadalupe Inn), puede verse del 25 de octubre al 16 de noviembre, los viernes y sábados, a las 19:00, y los domingos, a las 18:00 horas.

