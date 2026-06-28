[Publicidad]
Se encharcan celebraciones en el Ángel
Conforme más triunfa la selección mexicana, más caóticos se convierten las celebraciones en el Ángel de la Independencia de México. En este triunfo contra Chequia, con tres goles, la cifra de personas en Reforma fue de 800 mil. Y aunque se habían tomado previsiones como la Ley seca y la protección de estaciones de Metrobus, la fiesta de nuevo se salió de control, pues la gente no sólo se las ingenió para beber alcohol, sino que la torrencial lluvia y el exceso de basura propiciaron encharcamientos que formaron parte del entretenimiento de la eufórica afición.
Lee también Convocan a protesta contra agresión homofóbica del FCE
Homenaje a Memo Ochoa
En ese mismo partido de México contra Chequia, ocurrido el miércoles pasado, tuvo lugar un momento para la historia del futbol nacional, pues se rindió homenaje a Guillermo “Memo” Ochoa, el único portero en haber jugado en seis copas del mundo y quien entonces jugó su último partido. En los últimos 13 minutos del partido, el jugador con el número 13 entró a la cancha, llevándose la ovación de todos aquellos que estaban dentro del Coloso de Santa Úrsula.
“Fue cerrar con broche de oro una trayectoria de 22 o 23 años en el futbol. No puedo pedirle más al futbol, de mi parte lo he dejado todo, lo he dado, me voy vacío porque lo entregué todo a mis equipos y a la selección así que me voy feliz, con la cara en alto”, declaró Ochoa una vez terminado el juego.
Lee también "Está resurgiendo ferozmente la homofobia": Tito Vasconcelos, actor y activista de la diversidad sexual
Cabo Verde, la sorpresa
“El futbol es para todo el mundo”, afirmó Pedro Leitato Brito 'Bubista’, director técnico de la selección de Cabo Verde, equipo que ha sido la sorpresa del Mundial de Fútbol 2026. Su participación en el torneo al inicio se decía que era un suceso utópico, ahora que se convierte en el país más pequeño en avanzar a dieciseisavos se habla de un “milagro deportivo”. Ahora sólo resta esperar el resultado que pueda tener este equipo -que reclutó a uno de sus jugadores por LinkedIn- frente a Argentina.
[Publicidad]
Lee también Poetas debaten sobre el futuro de la Casa Ramón López Velarde
En fin, sólo queda ver qué nos deparará la próxima semana, con el encuentro entre la selección de México y Ecuador.
melc
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
Cae en Sonora David "N", miembro de la organización criminal transnacional "Los Demonios"; cambiaba en EU drogas por armas
Mundo
Sube a mil 450 cifra de muertos tras terremotos en Venezuela; 189 edificios sufrieron colapso total
Nación
PRI impulsa reforma para que Secretaría de las Mujeres no quede acéfala por más de 30 días; pide evitar vacíos de autoridad
Metrópoli
Venustiano Carranza entrega 10 mil despensas; beneficiarios recibirán paquetes de alimentos en septiembre y diciembre