Se encharcan celebraciones en el Ángel

Conforme más triunfa la selección mexicana, más caóticos se convierten las celebraciones en el Ángel de la Independencia de México. En este triunfo contra Chequia, con tres goles, la cifra de personas en Reforma fue de 800 mil. Y aunque se habían tomado previsiones como la Ley seca y la protección de estaciones de Metrobus, la fiesta de nuevo se salió de control, pues la gente no sólo se las ingenió para beber alcohol, sino que la torrencial lluvia y el exceso de basura propiciaron encharcamientos que formaron parte del entretenimiento de la eufórica afición.

la ajolotización de la ciudad de méxico y los chilangos es absoluta pic.twitter.com/rnUGYEAATY — carlos buburrón (@CBuburron) June 25, 2026

El wey que se fue a festejar el triunfo de la selección llegando puntual a la chamba para no perder su bono de puntualidad. pic.twitter.com/promIbGBwP — Moises (@Mowgli420) June 25, 2026

Mexicanos ayer // Mexicanos hoy 😅⚽️ pic.twitter.com/qzwz0i8nRH — MadreMemestrosa (@MadreSemestrosa) June 25, 2026

Y nosotros quejándonos de las pausas de hidratación 😅😅 pic.twitter.com/hpaIlKZnvx — A L e 𝕏 (@l0rdAlexX) June 25, 2026

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Homenaje a Memo Ochoa

En ese mismo partido de México contra Chequia, ocurrido el miércoles pasado, tuvo lugar un momento para la historia del futbol nacional, pues se rindió homenaje a Guillermo “Memo” Ochoa, el único portero en haber jugado en seis copas del mundo y quien entonces jugó su último partido. En los últimos 13 minutos del partido, el jugador con el número 13 entró a la cancha, llevándose la ovación de todos aquellos que estaban dentro del Coloso de Santa Úrsula.

“Fue cerrar con broche de oro una trayectoria de 22 o 23 años en el futbol. No puedo pedirle más al futbol, de mi parte lo he dejado todo, lo he dado, me voy vacío porque lo entregué todo a mis equipos y a la selección así que me voy feliz, con la cara en alto”, declaró Ochoa una vez terminado el juego.

Guillermo Ochoa pic.twitter.com/o3wukvT6YJ — MEMES DE CIENCIAS SOCIALES (@MemesCSociales) June 25, 2026

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Cabo Verde, la sorpresa

“El futbol es para todo el mundo”, afirmó Pedro Leitato Brito 'Bubista’, director técnico de la selección de Cabo Verde, equipo que ha sido la sorpresa del Mundial de Fútbol 2026. Su participación en el torneo al inicio se decía que era un suceso utópico, ahora que se convierte en el país más pequeño en avanzar a dieciseisavos se habla de un “milagro deportivo”. Ahora sólo resta esperar el resultado que pueda tener este equipo -que reclutó a uno de sus jugadores por LinkedIn- frente a Argentina.

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Na na, de locos pic.twitter.com/IevubKksC7 — 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚𝙧 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚 𝙎𝙝𝙞𝙩𝙥𝙤𝙨𝙩𝙞𝙣𝙜 (@PLShitposting) June 27, 2026

Cape Verde at the 2026 World Cup pic.twitter.com/baa5GHnSEo — Football Tipster (@Footy_Tipster) June 27, 2026

Cabo Verde depois de classificar para o mata-mata: pic.twitter.com/iq9ep3lO5Z — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) June 27, 2026

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En fin, sólo queda ver qué nos deparará la próxima semana, con el encuentro entre la selección de México y Ecuador.

La camisa de México viendo que otra vez nos la vamos a poner el martes 🇲🇽🇲🇽⚽️… pic.twitter.com/Fy6Gb2Kqhg — Monchito (@AmadoSantillan) June 27, 2026

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