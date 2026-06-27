Novísimxs, colectivo de poetas LGBT, convoca a una protesta en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica (FCE) para manifestarse en contra de la agresión homofóbica que vivió uno de los trabajadores de la editorial.

En pleno mes del Orgullo, un caso de agresión homofóbica ha surgido dentro de las oficinas del Fondo de Cultura Económica (FCE). Víctor Santana, sugerente editorial de Tierra Adentro, un programa del FCE, señala haber sido blanco de un acto homofóbico por parte de una trabajadora de la editorial, seguido de un acto de revictimización por el director, Paco Ignacio Taibo II.

Todo surgió durante un conflicto laboral que se desarrolló el pasado 18 de junio en un chat grupal del FCE en la aplicación Telegram: “Este tipo de locas me vuelven momentáneamente homofóbica. No es la primera vez que una de esas se pone pendeja conmigo en un trabajo a la menor provocación”, fue el primer mensaje que envió la trabajadora al chat y después lo borró, pero Santana pudo hacer una captura de pantalla antes. Una vez que el editor señaló que era “impresionante” la falta de respeto”, su colega agregó: “Obviamente no era para ti. Y sí teb pusiste como te pusiste por arrebatada (sic)”.

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Aunque Taibo II había dicho que tomaría cartas en el asunto, no hubo consecuencias dentro de la oficina, sino que se organizó una junta para el 22 de junio, donde se esperaba que Santana disculpara a su colega, a la que se negó a asistir. El director del Fondo le dijo por mensaje a Santana que había hablado con su colega, que le hizo saber que sus expresiones eran inaceptables, que a ella “se le habían botado los demonios” pero que también el dicho de “locas” era “un insulto para todos”: “Por último, tu no eres el insultado, este no es un asunto personal y quizá todos podamos aprender todos de él (...) No creo que estés en condiciones de decir si asistes o no”.

Esta respuesta, dice Santana, fue un ejercicio de revictimización por parte del funcionario.

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El Colectivo Novísimxs convoca a una protesta por la homofobia que sufrió Víctor Santana en espacios laborales del @FCEMexico, como se denuncia hoy en el @Excelsior en una noticia de @_Talavera.

La protesta será el viernes 3 de julio a las 5:00 pm afuera del @FCEBellaEpoca. 🌈🔥 pic.twitter.com/qdkQnLpRNw — Ernesto Reséndiz Oikión (@eroerny) June 27, 2026

Ante la situación, Novísimxs convoca a una protesta el próximo 3 de julio a las 17 horas, en la librería Rosario Castellanos del FCE. El colectivo explica que es una protesta solidaria a Santana, pero aclara que no tienen una relación directa con el editor.

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“Exigimos que Francisco Ignacio Taibo Mahojo, titular del FCE, tome cartas en el asunto y desista de revictimizar a Víctor Santana, a quien le ha pedido haga las paces con sus agresores. No es la primera vez que el FCE de Taibo se ve manchado por comentarios desafortunados emanados del machismo institucional”, indicó el colectivo en X.

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