El poeta, editor y ensayista Eduardo Hurtado falleció ayer en la Ciudad de México a los 75 años, informó la Secretaría de Cultura de Baja California y familiares del escritor a través de redes sociales.

Más tarde, la noticia fue confirmada y lamentada por otras instancias, como la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL y Cultura UNAM.

“Adiós, rumor del mar. Vuelvo a mí mismo, a mi callada inmensidad. La familia del poeta, le participa, con profundo dolor, de su partida, acaecida hoy 16 de diciembre”, compartió la familia del escritor en una esquela.

“Con profundo pesar, despedimos al poeta, editor y promotor cultural mexicano Eduardo Hurtado, cuya obra poética y labor editorial dejaron una huella significativa en la literatura contemporánea del país”, expresó el INBAL en redes sociales.

El editor y escritor Víctor Manuel Mendiola señala que la obra Hurtado brilla por su concisión y multidimensionalidad, y lo llamó un poeta de la síntesis. “Era un poeta peculiar, porque escribía estos poemas muy pequeños, muy concisos, muy apretados y elaborados, tendía a una poesía de la síntesis”, explica.

Mendiola señala que es necesario revisitar la obra de Hurtado para entenderla y hacer una comparación con la poesía actual que, a palabras del escritor, tiende a ser “desparramada y expansiva”.

“Él se mantuvo durante mucho tiempo en esta forma de escritura concisa y además llena de significación; no era un poeta que encontraba en el sentido un obstáculo, al contrario, estaba tratando de profundizar el sentido, porque en la poesía mexicana de los últimos 30 años encuentras poetas que casi huyen de la significación, lo encuentran como un enemigo de la poesía, pero él no, era, me parece, clarificante su concisión, su solidez en la búsqueda de una poesía concreta”, explica Mendiola.

La poesía de Eduardo Hurtado es reconocida por sus evocaciones a la memoria. Entre sus obras más importantes se encuentra Las diez mil cosas (2004, Ediciones Era), con la que ganó en 2005 el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada.

Mendiola reconoce de Hurtado su primera obra, Ludibrios y nostalgias, publicada en La Máquina de Escribir en 1978.

“Es un autor que hay que releer con cuidado, hay que verlo sin prejuicios, porque en realidad su poesía ocurre al margen de estas corrientes dominantes literarias del siglo pasado”, señala el editor.

Y subraya que hay que entender a Hurtado como un escritor que tuvo un importante reconocimiento hace 30 o 40 años, pero que no perteneció a grupos de poder. “No pertenecía a ningún grupo, no estaba adherido a una estética, se quedó un poco fuera del foco de atención. No obstante yo creo que su obra tiene un interés y no pequeño”.

En redes sociales, figuras de la literatura mexicana como Malva Flores, Hernán Bravo Varela, José Homero, Natalia Toledo y Armando González Torres expresaron sus condolencias por la partida del escritor.

Eduardo Hurtado será despedido hoy las 17 horas por familiares y amigos en la funeraria J. García López, sucursal Pedregal, ubicada en San Jerónimo 140, CDMX.