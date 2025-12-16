Más Información

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Noroña presume que ya tiene Pensión del Bienestar; "ya me llegó mi tarjeta", dice

Noroña presume que ya tiene Pensión del Bienestar; "ya me llegó mi tarjeta", dice

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Colectivos recuerdan lucha de Marisela Escobedo a 15 años de su asesinato, en Ciudad Juárez; realizan distintos eventos

Colectivos recuerdan lucha de Marisela Escobedo a 15 años de su asesinato, en Ciudad Juárez; realizan distintos eventos

Harfuch encabeza mesa de seguridad en Chiapas; gobernador del estado reconoce apoyo de Sheinbaum

Harfuch encabeza mesa de seguridad en Chiapas; gobernador del estado reconoce apoyo de Sheinbaum

Ordenan suspender apertura de juicio de "El Lastra"; era el reclutador del CJNG y encargado del Rancho Izaguirre

Ordenan suspender apertura de juicio de "El Lastra"; era el reclutador del CJNG y encargado del Rancho Izaguirre

Resguardan gato silvestre en vivienda de Álvaro Obregón; policías lo trasladan a Brigada Animal

Resguardan gato silvestre en vivienda de Álvaro Obregón; policías lo trasladan a Brigada Animal

Frente frío 21 se va del país, pero dejará heladas en 11 estados; temperaturas serán de hasta -10 grados

Frente frío 21 se va del país, pero dejará heladas en 11 estados; temperaturas serán de hasta -10 grados

Mónica Maristain, periodista cultural y fundadora del periódico digital MaremotoM, murió este martes 16 de diciembre.

La noticia fue dada a conocer por la el que también fue el último evento cultural que cubrió, a inicios de diciembre.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mónica Maristain, editora, periodista y amiga entrañable de la FIL Guadalajara. Extendemos nuestras condolencias a su familia, sus amistades y a la comunidad de los medios de comunicación. Descanse en paz”, escribió la FIL en sus redes sociales.

Maristain era originaria de Argentina, pero se mudó a México desde el año 2000. En sus 30 años de trayectoria, dirigió revistas como "Cuerpo & Mente", "La Contumancia" y "Playboy Latinoamérica", y fue editora en El Universal y Sin Embargo. Fue en 2011 que fundó su medio MaremotoM. También publicó libros sobre Roberto Bolaño, el futbol y la cultura. Su última publicación fue el libro "Leeré hasta mi muerte", con la editorial Libreros y Editores Jus.

Lee también

En los últimos días, Maristain compartió su cobertura de los encuentros que sostuvieron figuras como Richard Gere, Joan Manuel Serrat, Chimamanda Ngozi y Cristina Rivera Garza en la FIL Guadalajara; así como la sorpresiva aparición de Marcelo Ebrard, como representante del gobierno federal. 

“Si entramos a cualquier medio oficial vamos a estar a expensas del pensamiento de ese medio. Y respecto a lo cultural, no hay posibilidades hoy. ¿Qué cosa cultural hay en general en los medios? Muy poco. Somos precisamente la voz independiente del periodismo”, así veía Maristain su labor como periodista independiente, visión que compartió en septiembre pasado, en entrevista con EL UNIVERSAL.

En esa charla, la periodista compartió los esfuerzos necesarios para mantener un medio de comunicación independiente: como la recaudación de fondos a través de la página GoFundMe o la idea de llevar a cabo un festival de revistas digitales, pues consideraba fundamental crear una red de apoyo entre medios. También creía en la importancia de cambiar la mentalidad del lector para que se animara a consumir y pagar por medios independientes. 

Maristain señalaba que había una necesidad “de alzar la voz frente a unos medios que siguen defendiendo políticamente sus intereses”.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]