El poeta, ensayista y editor Eduardo Hurtado (1950) falleció hoy, a los 75 años. La noticia fue confirmada por la Secretaría de Cultura federal.

Hurtado, quien radicaba en Baja California, fue una voz fundamental de la poesía mexicana contemporánea y una figura influyente en el ámbito editorial.

Fue un poeta de pulso fino y vasta cultura. Hurtado estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Su obra se distinguió por una exploración profunda de temas como la memoria, la amistad y el paisaje, ganando el reconocimiento de la crítica y el público.

Entre sus títulos más destacados se encuentra Las diez mil cosas (2005), obra con la que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada. También es autor de poemarios esenciales como "Ludibrios y nostalgias" (1984), "Rastro del desmemoriado" (1989).

Personalidades de la literatura como Malva Flores, Hernán Bravo Varela, Natalia Toledo y Armando González Torres han expresado sus condolencias a través de redes sociales.

