Más Información

La eterna dualidad de Winston Herzovich: un cuento de Ari Volovich

La eterna dualidad de Winston Herzovich: un cuento de Ari Volovich

Juan Gabriel era el centro, y nada más: una reseña del documental producido por Netflix

Juan Gabriel era el centro, y nada más: una reseña del documental producido por Netflix

La disidente profesora Antonieta Rivas Mercado

La disidente profesora Antonieta Rivas Mercado

José Gordon: soñar a fuerza de palabras

José Gordon: soñar a fuerza de palabras

“La familia es un mito con dioses, fábulas, castigos y premios”: entrevista a María del Mar Ramón

“La familia es un mito con dioses, fábulas, castigos y premios”: entrevista a María del Mar Ramón

Vicente Fox condena ataques de EU a presuntas narcolanchas; “no existe el derecho a matar a quien transporta droga”, dice

Vicente Fox condena ataques de EU a presuntas narcolanchas; “no existe el derecho a matar a quien transporta droga”, dice

Se cuadriplica la deuda del Tren Maya

Se cuadriplica la deuda del Tren Maya

Uso excesivo de IA ocasiona atrofia cerebral, considera experta de la UNAM; usuarios de ChatGPT pierden pensamiento crítico, advierte

Uso excesivo de IA ocasiona atrofia cerebral, considera experta de la UNAM; usuarios de ChatGPT pierden pensamiento crítico, advierte

GUADALAJARA-. La es la ganadora del , distinción que se otorgará en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY), entre el 14 y 22 de marzo del próximo año. El fallo se realizó ayer durante el Congreso Internacional de Literatura Mexicana que organiza UC-Mexicanistas, en el marco de la.

El premio se concede “por su invaluable trabajo como poeta, traductora de poesía, ensayista, crítica literaria, editora, antologadora y creadora de cuentos y poemas para niños, además de su labor académica como profesora de literatura y filosofía de la religión o como promotora cultura e impulsora de jóvenes poetas y traductores”.

Lee también:

La escritora Sara Poot-Herrera señaló que Elsa Cross es una de las pocas especialistas mexicanas en mitología y cultos mistéricos del mundo antiguo; y traductora, no sólo de poesía en francés, inglés e italiano sino en lenguas antiguas.

“Ha escrito 36 libros de poesía. No menos impactantes son todos sus libros de ensayos que abordan cuestiones filosóficas o en torno a la mística y el erotismo, rituales de estética y artes escénicas de la India o el Lejano Oriente en la poesía”, dijo.

El jurado del premio lo conformaron Osvaldo Estrada, Edith Negrín, Carmen Villoro, Alberto Ruiz Sánchez y Óscar Ortega Arango.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]