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La presentó su "", diseñado para explorar amplias zonas del universo en busca de exoplanetas, pero también de respuestas a los grandes misterios físicos que plantean la materia y la energía oscuras.

Este telescopio de última generación "ofrecerá a la Tierra un nuevo atlas del universo", se congratuló el martes el director de la , Jared Isaacman, desde el centro Goddard de la agencia espacial estadounidense en Maryland, en el este del país, donde se completó su montaje.

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El aparato plateado, de más de 12 metros de altura, será trasladado ahora a Florida para su lanzamiento al espacio a principios de septiembre a bordo de un .

Desarrollado durante más de una década con un coste superior a los 4 mil millones de dólares, recibe su nombre en honor a una de las mayores astrónomas estadounidenses, Nancy Grace Roman, apodada la "madre del Hubble", en referencia a otro telescopio emblemático de la NASA.

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Más de 35 años después de la puesta en servicio de este último, que nos reveló, entre otras cosas, que nuestro universo se expande más rápido de lo que pensábamos, el Roman Space Telescope se encargará de responder a las preguntas que aún quedan sin resolver.

Con su amplio campo de visión, más de 100 veces superior al de Hubble, barrerá vastas zonas del cielo desde un punto de vista privilegiado, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.

"Nos enviará 11 terabytes de datos al día, lo que significa que solo durante el primer año nos habrá proporcionado más datos que los que el telescopio Hubble habrá recopilado a lo largo de toda su vida", afirma a AFP Mark Melton, ingeniero de sistemas de Roman.

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Gracias a este objetivo gran angular, la NASA espera "descubrir decenas de miles de nuevos planetas" o incluso "miles de supernovas", explica Nicky Fox, responsable de las actividades científicas de la agencia.

Pero Roman también pretende estudiar lo invisible: la materia y la energía oscuras, cuyo origen se desconoce, pero que se cree que representan el 95% de nuestro universo.

"Si Roman gana algún día el Premio Nobel, probablemente será por algo en lo que ni siquiera hemos pensado todavía", sonríe Mark Melton.

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melc

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