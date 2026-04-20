Artemis II: Reid Wiseman comparte video inédito de la Luna; "Como ver el atardecer en la playa", dice

A casi dos semanas de concluir la misión espacial de prueba Artemis II el pasado viernes 10 de abril, la tripulación continúa compartiendo con los aficionados del espacio y los objetos celestes nuevas anécdotas, fotografías y videos.

Este domingo 19 de abril, el comandante Reid Wiseman de la NASA, compartió en su cuenta oficial de X un video grabado desde el interior de la nave Orion, el cual muestra al planeta Tierra ocultándose lentamente tras la Luna.

"Como ver el atardecer en la playa desde el asiento más extranjero del cosmos", escribió en su publicación, afirmando que solo se tiene una oportunidad en la vida para ser testigo y capturar aquel misterioso paisaje interestelar.

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La NASA publicó 17 imágenes tomadas durante la misión espacial Artemis II con calidad y tamaño adecuado para cualquier tipo de dispositivo móvil. Foto: NASA

Reid Wiseman comparte video de la exploración espacial de Artemis II

La grabación muestra uno de los extremos de la cara oculta del satélite natural. En el fondo puede distinguirse parte de la Tierra, la cual parece ocultarse detrás de la Luna, conforme ésta sigue su trayectoria en su órbita.

El momento fue descrito por Wiseman como Earthset, un juego de palabras entre 'Earth' (Tierra) y 'Sunset' (atardecer o puesta del sol). "No pude resistirme a grabar un video con el celular del Earthset", detalló.

En el fondo se puede escuchar el obturador de una cámara, utilizada en ese momento por la astronauta Christina Koch. El dispositivo utilizado fue una cámara Nikon D5 réflex (DSLR) modificada, con un lente de 400 mm.

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Only one chance in this lifetime…



Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

Según lo explicado por Wiseman en X, en ese mismo instante, el astronauta Victor Glover se encontraba en la ventana 3, observando el panorama espacial junto a su colega de viaje, el canadiense Jeremy R. Hansen.

"Apenas podía ver la Luna a través de la ventana de la escotilla de acoplamiento, pero el iPhone era del tamaño perfecto para capturar la vista", explicó. Las imágenes están sin editar, ni recortar, con un zoom de 8x, similar a la vista del ojo humano en comparación.

Como era de esperarse, la grabación generó gran revuelo en las plataformas digitales y desató un sinfín de comentarios. "Es una experiencia tan surrealista presenciar esto", escriben. No obstante, también surgieron algunas preguntas por parte de usuarios escépticos.

Equipo de Artemis II. Foto: NASA

Artemis II: primer paso para el regreso a la Luna

Con un viaje de 10 días, la misión Artemis II rompió el récord de mayor distancia recorrida por un vuelo tripulado en el espacio, alejándose 406 mil 778 kilómetros de la Tierra, en un sobrevuelo lunar que puso a prueba los avances tecnológicos.

El despegue de la nave Orion tuvo lugar el 1 de abril, desde la plataforma del Complejo de Lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Cabo Cañaveral, Florida. El objetivo fue claro: retomar las exploraciones espaciales.

Luego de algunas dificultades con el sistema de evacuación de aguas residuales del inodoro de la nave y el registró de un eclipse solar, la tripulación logró cumplir su objetivo de exploración y amerizó de forma segura en el Océano Pacífico.

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