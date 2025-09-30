Más Información

Las de las siete entidades más exportadoras del país aceleraron su marcha en el segundo trimestre de 2025, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ().

El valor de las exportaciones de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato, en el periodo abril-junio de 2025, cifra 12.4% superior a la reportada en el mismo periodo del año anterior, después de que en los primeros tres meses del año registró un crecimiento anual de 8.1%.

En conjunto, las ventas al exterior de estas siete entidades representaron el 68% de las exportaciones totales del país durante el segundo trimestre del presente año, dos de la cuales registraron una disminución a tasa anual.

El valor de las exportaciones de Chihuahua repuntó 43.2% en el segundo trimestre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior. Foto: AFP
Las ventas al exterior de Baja California reportaron una caída anual de 5.1% en el periodo de referencia, mientras que las exportaciones de Guanajuato retrocedieron 3.9%.

Por el contrario, el valor de las exportaciones de Chihuahua repuntó 43.2% en el segundo trimestre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior; Jalisco, 40.9%; Tamaulipas, 5.7%; Nuevo León, 5.0%; y Coahuila, 0.4%.

El resto de las entidades registraron exportaciones por 46 mil 332 millones de dólares durante abril-junio de 2025, cifra 7.6% menor a la reportada en el mismo periodo del año anterior. Sólo en 9 de estas 25 localidades, se logró un crecimiento anual de las ventas al exterior.

