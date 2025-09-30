Las ventas al exterior de las siete entidades más exportadoras del país aceleraron su marcha en el segundo trimestre de 2025, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El valor de las exportaciones de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato, sumaron 100 mil 650 millones de dólares en el periodo abril-junio de 2025, cifra 12.4% superior a la reportada en el mismo periodo del año anterior, después de que en los primeros tres meses del año registró un crecimiento anual de 8.1%.

En conjunto, las ventas al exterior de estas siete entidades representaron el 68% de las exportaciones totales del país durante el segundo trimestre del presente año, dos de la cuales registraron una disminución a tasa anual.

El valor de las exportaciones de Chihuahua repuntó 43.2% en el segundo trimestre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior. Foto: AFP

Las ventas al exterior de Baja California reportaron una caída anual de 5.1% en el periodo de referencia, mientras que las exportaciones de Guanajuato retrocedieron 3.9%.

Por el contrario, el valor de las exportaciones de Chihuahua repuntó 43.2% en el segundo trimestre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior; Jalisco, 40.9%; Tamaulipas, 5.7%; Nuevo León, 5.0%; y Coahuila, 0.4%.

El resto de las entidades registraron exportaciones por 46 mil 332 millones de dólares durante abril-junio de 2025, cifra 7.6% menor a la reportada en el mismo periodo del año anterior. Sólo en 9 de estas 25 localidades, se logró un crecimiento anual de las ventas al exterior.

