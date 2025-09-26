El valor de las exportaciones mexicanas en agosto logró crecer, con lo que ligó tres meses al alza, de acuerdo con los datos oportunos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las ventas totales de mercancías al exterior reportaron un aumento anual de 7.4% en el octavo mes del año, luego de un incremento de 4.0% en julio y de 10.6% en junio.

El valor de las ventas al exterior de mercancías alcanzó 55.7 mil millones de dólares en agosto, cifra integrada por 54 mil 80 millones de dólares de ventas no petroleras y por 1 mil 638 millones de dólares de las petroleras.

Lee también Inflación sube a 3.74% en la primera mitad de septiembre, con lo que liga tres quincenas al alza

Lo anterior significó una contracción anual de 26.3% en las exportaciones petroleras y un incremento de 8.9% en las no petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 8.9%, donde las automotrices retrocedieron 5.9%, pero el resto logró crecer 14.2%.

Baja el valor de las importaciones

El valor de las importaciones de mercancías, en agosto de 2025, fue de 57 mil 662 millones de dólares, lo que representó un decremento anual de 0.2%. Dicha cifra fue resultado neto de una baja de 14.0% en las compras petroleras y de un aumento de 1.0% en las no petroleras.

La información oportuna de comercio exterior indica un déficit comercial de 1 mil 943 millones de dólares en agosto de 2025. Foto: Etienne Laurent | AP

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron variaciones anuales de -5.8% en las compras de bienes de consumo, en bienes de capital -7.4%, mientras que las adquisiciones de bienes intermedios avanzaron 1.8%.

Lee también Ventas al menudeo suben en julio tras tropezón de junio

Balanza comercial

La información oportuna de comercio exterior indica un déficit comercial de 1 mil 943 millones de dólares en agosto de 2025, saldo que se compara con el déficit de 5 mil 844 millones de dólares, observados en el mismo mes de 2024.

Para los primeros siete meses del presente año, la balanza comercial presentó un déficit de 528 millones de dólares. En el mismo periodo del año pasado registró un déficit de 17 mil 981 millones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc