La inflación de Estados Unidos aumentó en agosto, y se situó en 2.7% interanunal, la tasa más alta registrada desde febrero, según el índice PCE publicado por el gobierno el viernes.

El PCE subió en agosto 0.1 puntos básicos respecto a julio (2.6%), cada vez más lejos del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal (Fed), responsable de la política monetaria de Estados Unidos.

El aumento de precios en un mes también subió del 0.2% de julio al 0.3% de agosto.

Lee también PIB de EU crece 3.8% durante segundo trimestre de 2025, según revisión oficial

La inflación subyacente, aquella que excluye los precios volátiles de los productos energéticos y alimentarios, se mantuvo estable en 2.9% anual, según informa el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Estos datos van en sintonía con las previsiones de los mercados, según una encuesta entre analistas publicada por MarketWatch.

La mayoría de los expertos espera que los precios en Estados Unidos vayan en aumento debido al impacto de los aranceles a las importaciones determinados por Donald Trump.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc