La empresa SpaceX, de Elon Musk, se convirtió el martes en la quinta mayor capitalización bursátil del mundo tras superar a Amazon, de Jeff Bezos, pocos días después de su histórica salida a la bolsa.

Poco después de la apertura de Wall Street, hacia las 13H40 GMT, la acción de SpaceX registraba una subida del 9.98%, hasta los 209 mil 78 dólares, lo que sitúa su valor de mercado por encima de los 2.7 billones de dólares.

Desde su debut bursátil el pasado viernes, el título de la empresa de Elon Musk se ha disparado cerca de un 40%.

Lee también Space X se estrena en Bolsa y Elon Musk sería el primer billonario del mundo; ¿Qué significaría el billón en términos reales?

SpaceX compra Cursor, startup de programación con IA

SpaceX, la empresa de Elon Musk, informó el martes al regulador bursátil estadounidense que comprará la startup de programación con inteligencia artificial Cursor, con una valoración de 60 mil millones de dólares.

En documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), SpaceX dijo esperar que la operación, realizada íntegramente en acciones, se cierre en el tercer trimestre de este año y que Cursor se convierta en una filial.

[Publicidad]

Las dos compañías anunciaron en abril una asociación que incluía una cláusula sobre la posibilidad de compra.

Lee también Elon Musk abre SpaceX a inversionistas; la empresa apuesta todo a la inteligencia artificial

Cursor, fundada en 2022 y con sede en San Francisco, se especializa en la creación con inteligencia artificial de código de software, especialmente para uso empresarial.

[Publicidad]

La combinación del software y la experiencia de producto de Cursor con la supercomputadora de entrenamiento de IA "Colossus" de SpaceX permitirá a la empresa "construir los modelos más útiles del mundo", dijeron las compañías en abril al anunciar su asociación.

El anuncio de la compra se produce después de que SpaceX recaudara un récord de 86 mil millones de dólares en su salida a la bolsa el viernes, que convirtió a Musk en el primer billonario del mundo.

Lee también Riqueza de Elon Musk, entre redes sociales, implantes cerebrales y cohetes; un vistazo al imperio del primer billonario del mundo

[Publicidad]

Tras dos días de repunte en el precio de sus acciones, SpaceX cerró la sesión del lunes con una valoración superior a los 2.5 billones de dólares, lo que la ubicó entre las seis mayores empresas del mundo, por detrás de Amazon, aunque ya la superó este martes.

Cofundada en 2002 por Musk, SpaceX se ha expandido hasta convertirse en un importante operador de satélites e integró su empresa de inteligencia artificial, xAI, que incluye la plataforma de redes sociales X (antes Twitter).

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc