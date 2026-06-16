Economía | 16-06-26 | 08:01 | Actualizada | 16-06-26 | 08:01 |

La empresa SpaceX, de , se convirtió el martes en la quinta mayor capitalización bursátil del mundo tras superar a , de Jeff Bezos, pocos días después de su histórica salida a la bolsa.

Poco después de la apertura de Wall Street, hacia las 13H40 GMT, la acción de registraba una subida del 9.98%, hasta los 209 mil 78 dólares, lo que sitúa su por encima de los 2.7 billones de dólares.

Desde su debut bursátil el pasado viernes, el título de la empresa de Elon Musk se ha disparado cerca de un 40%.

Lee también

SpaceX compra Cursor, startup de programación con IA

SpaceX, la empresa de Elon Musk, informó el martes al regulador bursátil estadounidense que comprará la startup de programación con Cursor, con una valoración de 60 mil millones de dólares.

En documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), SpaceX dijo esperar que la operación, realizada íntegramente en acciones, se cierre en el tercer trimestre de este año y que Cursor se convierta en una filial.

[Publicidad]

Las dos compañías anunciaron en abril una asociación que incluía una sobre la posibilidad de compra.

Lee también

Cursor, fundada en 2022 y con sede en San Francisco, se especializa en la creación con inteligencia artificial de código de software, especialmente para uso empresarial.

[Publicidad]

La combinación del software y la experiencia de producto de Cursor con la de entrenamiento de IA "Colossus" de SpaceX permitirá a la empresa "construir los modelos más útiles del mundo", dijeron las compañías en abril al anunciar su asociación.

El anuncio de la compra se produce después de que SpaceX recaudara un récord de 86 mil millones de dólares en su salida a la bolsa el viernes, que convirtió a Musk en el del mundo.

Lee también

[Publicidad]

Tras dos días de repunte en el precio de sus acciones, cerró la sesión del lunes con una valoración superior a los 2.5 billones de , lo que la ubicó entre las seis mayores empresas del mundo, por detrás de , aunque ya la superó este martes.

Cofundada en 2002 por Musk, SpaceX se ha expandido hasta convertirse en un importante operador de satélites e integró su empresa de inteligencia artificial, xAI, que incluye la plataforma de redes sociales X (antes Twitter).

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]